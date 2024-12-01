"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны

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О социальной щедрости и ее цене

С 1 декабря украинцы могут претендовать на получение единовременного пособия от государства в сумме 1 тыс. гривен. Правда, деньги может получить только тот, кто находится на территории Украины, кроме временно оккупированной территории. Подать заявление необходимо в течение декабря 2024 – января 2025 года. Денежные средства могут быть использованы до 31 декабря 2025 года. Деньги можно тратить на те же цели, что и средства, полученные в рамках государственной программы "Национальный кэшбек". В частности, за них можно приобрести военные облигации внутреннего государственного займа или же задонатить на армию. РБК-Украина уже писало о том, как подать заявление, когда и как получить средства и на что конкретно их можно потратить.

Денежная помощь имеет символическое название "Зимняя поддержка" и предоставляется в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине". Бюджет программы составляет 5 млрд гривен до конца текущего года, и 10 млрд – в следующем, из чего можно заключить, что государство явно не рассчитывает на то, что по тысяче гривен реально получит каждый украинец. Тем не менее, 15 млрд гривен – достаточно ощутимая для бюджета сумма, которую государство должно найти параллельно с поиском 500 млрд гривен, которых по состоянию на начало осени не хватало для финансирования сил обороны.

15 млрд гривен – это почти вдвое больше, чем могут дополнительно принести в бюджет к концу текущего года повышенные с сегодняшнего дня, 1 декабря, налоги.

Еще в 3 млрд гривен с начала осени до конца года обойдется государству программа стимулирования спроса на продукцию национальных производителей "Национальный кэшбек". Программа, безусловно, имеет потенциальное положительное влияние на отечественную экономику, однако ее эффективность, по мнению многих экспертов, остается под вопросом. По крайней мере, во время войны эти деньги можно было бы использовать на более адресную помощь нуждающимся.

Тем удивительнее выглядит этот "праздник популизма" на фоне более чем полугодовой эпопеи с попыткой властей найти средства на финансирование уже упомянутого дефицита в 500 млрд гривен для нужд сил обороны. Так уж случилось, что из-за задержек с поступлением военной помощи от США в начале текущего года украинское правительство вынуждено было финансировать текущие военные нужды из расходов будущих периодов. В результате по состоянию на начало осени военным нечем было платить зарплату.

Деньги на оборону Украина вынуждена искать из внутренних источников (фото: Getty Images)

Брать деньги было решено из трех основных источников. Около 70 млрд гривен внеплановых средств бюджет получил как экономию расходов по обслуживанию внешних долгов более чем на 20 млрд долларов после их успешной реструктуризации летом. Еще около 300 млрд гривен должны были поступить в бюджет от коммерческих банков через добровольно-принудительный выкуп ОВГЗ. А еще около 140 млрд гривен правительство хотело получить от повышения налогов, в том числе повышения ставки военного сбора и введения его для ФЛП, и 50% налога на сверхприбыли банков "задним числом" за 2024 год.

Развернувшаяся на правительственно-парламентском поле борьба с активным привлечением бизнеса и экспертного сообщества за принятие так называемого "ресурсного" законопроекта (№11461-д) свидетельствовала о том, что деньги государству очень нужны. Поэтому тем более странными выглядели и продолжают выглядеть инициативы власти раздавать деньги всем украинцам, не учитывая реальные потребности отдельных категорий населения. Особенно если учесть, что денежные средства в сумме 1 тыс. гривен каждому украинцу в рамках программы "Зимняя поддержка" предполагается взять из фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Выглядит так, что раздать деньги всем украинцам – богатым и бедным, бизнесменам и пенсионерам, ВПЛ и малым детям – хотят за счет потерявших работу.

Вместе с тем, не менее странным выглядит финал эпопеи вокруг законопроекта о повышении налогов. Принятый парламентом 10 октября закон, который после ряда правок (в разы уменьшивших его фискальную ценность) предусматривал дополнительные налоговые поступления до конца года в сумме около 30 млрд гривен, пролежал без подписи президента более полутора месяцев. В результате подписанный президентом 28 ноября закон вступил в силу с 1 декабря и должен обеспечить до конца года дополнительные поступления налогов на сумму около 8 млрд грн.

Об источниках финансирования социальных инициатив, и немного о войне

Тот факт, что народные депутаты в результате одобрили закон, почти в пять раз уменьшавший потенциальные дополнительные поступления в бюджет от налогов по сравнению с тем, что изначально планировал Минфин, а президент благодаря затягиванию с подписанием закона уменьшил его фискальную ценность еще почти в четыре раза, – свидетельствует о том, что на каком-то этапе критическая потребность в этих деньгах отпала. Опрошенные РБК-Украина эксперты сходятся во мнении, что, вероятнее всего, это произошло из-за того, что финально прояснились перспективы получения Украиной средств от стран "Большой семерки" на общую сумму в 50 млрд долларов под залог замороженных активов центробанка РФ.

О том, что с финансированием текущих и будущих потребностей Украины за счет средств внешних партнеров все хорошо, свидетельствует и ответ Министерства финансов на запрос редакции.

По данным Минфина, по состоянию на 14 ноября внешнее финансирование Украины с начала года составляет 27,2 млрд долларов, из которых гранты – почти 8 млрд долларов. Это позволяет в полном объеме финансировать пенсии, расходы на здравоохранение, образование, восстановление инфраструктуры и преодоление последствий войны.

Крупнейшим донором Украины в 2024 году является Европейский Союз, который с начала года выделил около 12,1 млрд долларов в рамках инструмента Ukraine Facility. До конца текущего года Украина рассчитывает привлечь еще 4 млрд евро от ЕС.

Соединенные Штаты Америки являются самым большим донором в 2024 году среди стран мира – с начала года Украиной привлечено около 5,2 млрд долларов.

"Сотрудничество с МВФ также важно для поддержки финансовой стабильности страны и мобилизации средств на приоритетные бюджетные расходы. Так, в 2024 году финансирование от Фонда достигло почти 4,2 млрд долларов. Сейчас продолжаются обсуждения на уровне персонала относительно шестого пересмотра Программы МВФ Extended Fund Facility, успешное завершение которого откроет путь к получению 1,1 млрд долларов к концу текущего года", – отмечают в министерстве в ответ на запрос РБК-Украина.

С начала полномасштабного вторжения общая сумма привлеченной прямой бюджетной поддержки от международных партнеров составляет около 100,8 млрд долларов.

При этом Минфин Украины продолжает вести активный диалог с партнерами и реализовывать совместные инициативы с донорами по мобилизации необходимого финансирования.

Международные партнеры активно помогают Украине деньгами. На фото –Сергей Марченко (источник: kmu.gov.ua)

В Минфине уверяют, что до конца текущего года партнеры направят поддержку Украине в полном объеме. В целом ожидается, что внешнее финансирование составит 41,3 млрд долларов.

"На следующий год также уже есть ряд заверений о поддержке Украины. В частности, в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility – 12,5 млрд евро бюджетной поддержки. МВФ оптимизировал график траншей на 2025 год, увеличив план финансирования для Украины с 1,8 млрд долларов до 2,7 млрд долларов", – напоминают в министерстве.

Также там констатируют, что страны "Большой семерки" фактически достигли консенсуса относительно предоставления Украине помощи в размере около 50 млрд долларов в рамках механизма ERA. Кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих поступлений от замороженных активов. Выплата средств должна начаться уже к концу 2024 года.

"Средства должны быть доступны уже в декабре этого года и полностью выплачены не позднее декабря 2027 года", – объясняют в Министерстве финансов.

Что касается финансирования военных расходов, то в Минфине констатируют, что безопасность и оборона остаются абсолютным приоритетом и крупнейшей статьей расходов государственного бюджета в текущем году. За январь-октябрь 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,6 трлн гривен. Это 58,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Из них в октябре использовано из госбюджета – 201,6 млрд грн. Военные расходы покрываются исключительно за счет внутренних поступлений и заимствований.

Об альтернативах социальному популизму

В экспертной среде инициативы власти вроде тысячи гривен "Зимней поддержки" каждому украинцу или программы "Национальный кэшбек" воспринимаются скорее как социальный популизм на фоне надвигающихся вместе с зимой проблем. Бессистемная, неадресная раздача денег выглядит как минимум неэффективной – ни с электоральной точки зрения, ни с точки зрения реальной финансовой помощи людям. Нет пользы от этого и для стимулирования отечественного бизнеса.

"Мало того, поскольку финансирование подобных социальных инициатив происходит преимущественно за счет средств иностранных партнеров Украины, они могут рано или поздно публично поднять вопрос: а почему собственно мы должны финансировать ваш популизм?", – говорит директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

По мнению координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Украина Олега Гетмана, раздача каждому украинцу по тысяче гривен – это точно не об эффективности государственных расходов. Эти деньги стоило бы потратить на тех, кто в них больше всего нуждается, а именно: внутренне перемещенных лиц, на дополнительное финансирование программы "єВідновлення", разминирование территорий, доплаты пенсионерам и другим социально незащищенным категориям населения.

"Меня как макро- и политэкономиста все эти выплаты просто шокируют. Понятно желание властей снизить социальное напряжение, которое сейчас накапливается. Понятно желание политиков понравиться патерналистски настроенному электорату. Но это выглядит как пощечина обществу на фоне инициатив по поднятию налогов, вопиющей необходимости покрывать текущие гуманитарные нужды. Я уже не говорю о военных", – аргументирует эксперт Экономической экспертной платформы, старший экономист "CASE Украина" Владимир Дубровский.

В частности, по его мнению, дополнительные средства можно было бы направить на удовлетворение потребностей ВПЛ.

"Недавно прочитал шокирующую цифру, что 30% беженцев из Мариуполя вернулись под российскую оккупацию, потому что не нашли на контролируемой территории Украины достаточной поддержки для оплаты жилья. Следующий пример – на фоне ожиданий тяжелой зимы в условиях возможных обстрелов украинская энергосистема остается недостаточно защищенной. Государственные средства можно было бы направить на защиту энергообъектов", – убежден собеседник РБК-Украина.

ВПЛ нуждаются в увеличении адресной помощи от государства (фото: Getty Images)

Подобные социальные выплаты уместны в условиях экономического процветания. А в Украине сейчас, к сожалению, ситуация далека от экономического процветания. Заявления о том, что подобные выплаты простимулируют экономику, свидетельствуют, по мнению эксперта, лишь о невежестве тех, кто делает такие заявления. Ибо экономику следует стимулировать тогда, когда есть избыток производственных мощностей и производственной силы, а единственное, что сдерживает их использование, это нехватка спроса. При наличии совершенной конкуренции и эффективного управления предприятиями это действительно может помочь предотвратить экономический спад.

"В Украине же совершенно другая ситуация. У нас производство сдерживается как раз из-за нехватки рабочей силы и отсутствия уверенности, что ее удастся удержать, в частности в результате мобилизации. Также производство сдерживается из-за проблем с электроснабжением. В таких условиях раздача денег просто приведет к росту цен", – предупреждает Владимир Дубровский.

Насколько подобные выплаты критичны для госбюджета? Вряд ли они критичны, но точно ощутимы. Если учесть средства, необходимые на финансирование программы "Национальный кэшбек", программы частичной государственной компенсации расходов на приобретение техники для бизнеса и, в частности, для развития перерабатывающих отраслей, – это суммарно тянет на более миллиарда долларов, подсчитывает собеседник издания. А с учетом финансирования президентской инициативы по раздаче украинцам по 1 тыс. гривен и доплат учителям – это еще большие суммы.

"На фоне общих расходов бюджета это лишь около 1%, но это немалые средства, которые могли бы быть потрачены другим способом", – заключает экономист.

Что касается поднятия налогов – это скорее символическое действие.

"Для партнеров Украины принятие закона о повышении налогов – скорее символическое, что свидетельствует о готовности украинцев тоже платить за свою оборону. И того факта, что закон принят парламентом, уже минимально достаточно, чтобы продемонстрировать партнерам нашу готовность платить за свою оборону", – говорит Дубровский.

Вместе с тем, добавляет замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, шаги власти по увеличению налоговых поступлений в бюджет не ограничиваются лишь символическим значением для партнеров. За счет поступлений средств от партнеров финансируются только социальные выплаты. Потребности же обороны страны финансируются исключительно за счет внутренних бюджетных поступлений. Поэтому осуществление социальных выплат на фоне инициатив по увеличению налоговых поступлений в бюджет может быть абсолютно оправданным и актуальным. Оправданность в данном случае определяется отсутствием альтернативных механизмов полноценной социальной поддержки граждан в условиях ограниченности финансов во время войны.