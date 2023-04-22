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Тысяча долларов за "галочку". Twitter запустил услугу для бизнеса и организаций

Фото: Twitter запустил услугу (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Twitter появилась новая система верификации аккаунтов. Теперь организации могут приобрести себе "галочку" соответствующего цвета за 1000 долларов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр помощи Twitter.

"Мы создаем самое надежное место в Интернете для организаций, где они могут подтвердить свою принадлежность к Twitter и найти своих подписчиков", – сообщили в компании.

С помощью новой подписки, любая организация, которая Verified Organizations получит золотую "галочку" и квадратный аватар, если она является коммерческой или некоммерческой организацией, или серую "галочку" и круглый аватар, если она является правительственной или многосторонней организацией.

Кроме того, организации могут присоединить к себе любое физическое или юридическое лицо, связанное с ними.

Аффилированный аккаунт получает подтверждение, что будет отмечен соответствующим цветом "галочки", а также значок аффилированного лица – небольшое изображение профиля своей материнской компании, отображаемое рядом с галочкой.

Нажав на этот значок, пользователь попадает непосредственно в аффилированную организацию.

"Золотые и серые "галочки", квадратные аватарки и специальные значки принадлежности подтверждают и различают ваш основной аккаунт, аккаунты спикеров и дочерних компаний, а также аккаунты ваших организаций. Мы будем продолжать совершенствовать наш сервис и можем время от времени менять наши функции", - добавили в Twitter.

Портал Twitter Verified Organization позволит организациям добавлять и удалять аффилированные аккаунты, а также немедленный статус верификации кому-либо в их сети, кто примет их приглашение стать аффилированным лицом.

По данным разработчиков, это может касаться новых сотрудников, недавно запущенной кинофраншизы или недавних смен в командах профессиональных спортивных групп.

Напомним, Twitter удалил "галочки" верификации у пользователей, не оформивших платную подписку.

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