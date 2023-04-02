Давление и террор. Гуменюк объяснила, почему участились авиационные атаки россиян на юге

Она отметила, что за прошедшие сутки россияне из акватории Черного моря атаковали Херсонское направление авиационными бомбами. Оккупанты попали по сельскохозяйственному угодью, погибших и раненых от удара нет.

По словам Гуменюк, оккупанты пытаются давить на жителей, ведь Херсонская область - аграрный регион, где сейчас начинаются земельные работы.

"Характерное изменение тактики армии РФ наблюдается в том, что с использованием Су-35 они атакуют прифронтовые территории. Это несколько десятков километров, куда могут доходить такие управляемые авиационные бомбы, которые выпускают из истребителей", - добавила спикер.

Гуменюк отметила, что авиация россиян атакует Херсонскую область из зоны, где украинская ПВО не может их достать. Кроме того, оккупанты обстреливают населенные пункты, расположенные на побережье.

"Это способ терроризма, который российские войска взяли за основу, поскольку огневая работа Сил обороны по зачистке полосы в 30 километров имеет результат. Но когда войска РФ выискивают новую тактику - мы всегда готовим противодействие", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, оккупанты за минувшие сутки 60 раз обстреляли Херсонскую область. В результате атак российских войск один человек погиб, еще двое получили ранения.

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