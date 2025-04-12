"Теневой" танкер Kiwala из РФ остановили не зря: Эстония выявила 40 нарушений

Накануне Департамент транспорта проверил танкер Kiwala, в ходе которой было выявлено 40 нарушений. В связи с этим судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков.

"Весь вчерашний день инспекторы Департамента транспорта проверяли судно и зафиксировали ряд серьезных нарушений, из-за которых мы не можем позволить судну продолжать движение - не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность", - заявил директор морской службы Департамента транспорта Кристян Труу.

По данным транспортных властей, из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна. Большинство из них, а именно 23 нарушения, касались документации, остальные:

системы обеспечения безопасности судоходства,

подготовки экипажа к аварийным ситуациям,

технических неисправностей.

"Одной из серьезных проблем является также подозрение, что у судна отсутствует флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны. Эстония в рамках своих прав и международных обязательств провела проверку судна, которое не имеет флага", - пояснил Труу.

Известно, что сейчас судно находится в Муузи под охраной Военно-морских сил. После устранения как документальных, так и технических нарушений и повторной проверки Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути.