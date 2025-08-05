"Теневой флот" РФ под угрозой: Панама вводит жесткие ограничения, - разведка

Уже в этом месяце страна прекратит регистрировать нефтяные танкеры возрастом более 15 лет.

Этот шаг имеет существенное влияние на мировую морскую торговлю, ведь Панама является вторым по величине регистратором коммерческих судов в мире.

Кроме возрастных ограничений, введут регулярные дополнительные проверки каждые три месяца для контроля соответствия танкеров сертификационным требованиям, которые ходят под панамским флагом.

Новые правила непосредственно ударят по значительной части российского "теневого флота": средний возраст танкеров, перевозящих российскую нефть, достигает 20-25 лет, из-за чего многие из них не будут соответствовать новым требованиям.

Ранее, Морское управление Содружества Багамских островов сообщило о планах исключать из реестра суда, принадлежащие российским компаниям или участвующие в торговле с Россией и ходящие под багамским флагом.

Карибский регулятор подчеркнул, что любое судно под багамским флагом, которое попадет под санкции, будет исключено из государственного реестра.