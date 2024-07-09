В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине

Лидеры стран НАТО соберутся на последний саммит перед возможным президентством Дональда Трампа и будут разрабатывать "стратегию защиты" от возможного изменения курса США. Один из ее элементов – долгосрочные обязательства перед Украиной. О том, что будут обсуждать на саммите в Вашингтоне, какие решения будут приняты и что получит Украина – читайте в материале журналистов РБК-Украина Романа Кота и Милана Лелича.

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На саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году атмосфера была довольно нервной – Украина ожидала от альянса политического приглашения к вступлению. Но этого не произошло . В этом же году все выглядит спокойнее: как минимум Украина подходит к саммиту с более реалистичными ожиданиями. А финальные документы готовятся заранее, как это и принято на мероприятиях подобного уровня, а не обсуждаются уже в разгар саммита, как это было в Вильнюсе. Сугубо практических результатов, которые уже скоро помогут Украине в отражении российской агрессии, может быть даже больше, чем в прошлом.

Однако общие настроения в США очень тревожны. Этот саммит – последний, который состоится перед возможной сменой власти в США. Как сообщают американские медиа, страны альянса уже сейчас начинают готовиться к возможному приходу к власти Дональда Трампа с его крайним скептицизмом по поводу трансатлантического сотрудничества. Поэтому в Вашингтоне союзники будут пытаться заложить максимально надежный фундамент на обозримое будущее альянса, который бы обезопасил его от будущих потрясений. Один из элементов этой работы – создать долгосрочную политику поддержки Украины, которая бы не зависела (по мере возможности) от непредсказуемых шагов Трампа.

Повестка дня саммита

Хотя саммит в Вашингтоне и называют "юбилейным" – НАТО будет отмечать 75-летие своего создания – но особых поводов для празднований у членов альянса нет. В последнее время НАТО сталкивается со все большим количеством вызовов.

Пока Украина оттягивает на себя главные российские силы, НАТО сталкивается с диверсиями России на подводных трубопроводах, кибератаками, блокировкой GPS для гражданской авиации, информационными спецоперациями.

Саммит в Вашингтоне сконцентрируется на трех главных темах. Их озвучил генсек альянса Йенс Столтенберг еще в конце мая. Это “усиление обороны и сдерживания”, поддержка усилий Украины по самозащите и продолжение укрепления глобального партнерства НАТО, “особенно в Индо-Тихоокеанском регионе”. Все три пункта связаны и влияют на уровень помощи Украине.

Усиление обороны и сдерживание России

“Усиление обороны и сдерживания” НАТО пытается осуществить уже долгое время. На саммите в Мадриде в 2022 г. альянс принял новую стратегическую концепцию, где главной угрозой была определена Россия. Год спустя в Вильнюсе союзники согласовали новые планы по противодействию Кремлю. В этом году в Вашингтоне речь будет идти о реализации этих планов. Это означает выделение дополнительных финансовых ресурсов, увеличение производства оружия и углубление сотрудничества.

Что касается затрат на оборону, то определенные успехи уже есть. По данным самого НАТО, в этом году более 20 стран-членов будут тратить на оборону более 2% от ВВП, а 5 стран альянса – более 3%. Среди лидеров – Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. Отстают по расходам преимущественно страны Южной Европы, а также Бельгия. Впрочем, даже такое достижение некоторые страны считают недостаточным. Да, президент Польши Анджей Дуда призывает, чтобы показатель расходов на оборону в 3% ВВП закрепили для всех членов НАТО.

Что касается увеличения производства оружия, члены НАТО подведут итоги выполнения Плана действий оборонного производства (Defense Production Action Plan), согласованного год назад в Вильнюсе. Союзники примут новые обязательства по укреплению своего промышленного потенциала. Некоторые результаты уже известны.

По словам представительницы США при НАТО Джулиан Смит, оборонное производство в Европе выросло примерно на 40%, США также "сделали значительные шаги вперед". До полномасштабной русской войны Штаты производили ежемесячно около 14 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, а теперь производство выросло до 80 тыс. в месяц.

Однако до сих пор не решена проблема планирования и возможности заключать контракты на длительные сроки. Без этого частные производители оружия не могут планировать инвестиции, которые достаточно дорогостоящи.

Встреча министров обороны НАТО 14 июня (фото: Getty Images)

Как выход из ситуации, НАТО намерено создать платформу для помощи в формировании национальных стратегий по производству оружия, сообщает Euractiv. Планируется, что страны альянса примут на себя обязательство разработать национальные планы и стратегии по ускоренному росту своей оборонной промышленности. Сам же альянс будет в роли транспортера и фасилитатора для расширения их возможностей.

С усилением обороноспособности НАТО тоже якобы есть успехи. 14 июня министры обороны НАТО предварительно согласовали варианты ответа на враждебные действия России. Среди прочего, это усиление обмена разведывательными данными, усиление защиты критической инфраструктуры, включая подводную среду и в киберпространстве, а также дополнительные ограничения для российских разведчиков.

"Сегодня мы имеем 500 000 военнослужащих в состоянии высокой готовности во всех сферах деятельности, что значительно превышает цель, поставленную на Мадридском саммите 2022 года", - сообщил Йенс Столтенберг 14 июня.

Члены Альянса вернутся к этой повестке дня в Вашингтоне, вероятно, основное внимание будет сосредоточено на защите критической подводной инфраструктуры.

Украина как одна из главных тем саммита

Во всех этих инициативах Украина играет очень важную роль, де-факто, уже являясь составной частью восточного фланга НАТО. То есть на уровне генералов и министров обороны альянса все конструктивно. Некоторые проблемы по-прежнему возникают на политическом уровне.

“Проблема для НАТО – это решительность и политическая воля. К сожалению, моя страна, Америка, тоже эта администрация (Джо Байдена – ред.) очень осторожна в плане поддержки членства Украины в НАТО”, – говорит РБК-Украина бывший специальный советник по вопросам России и Евразии Армии США в Европе Марк Войджер.

О приглашении Украины в альянс в любом случае речи не будет – еще в Вильнюсе США и Германия ясно дали понять, что для них это "красная линия", по крайней мере, пока идет украинско-российская война. Однако не только украинские, но и американские чиновники неоднократно подчеркивали, что в Вашингтоне формулировки по пути Украины в НАТО будут обновлены и обозначат прогресс.

Кроме этого политического жеста, на саммите планируются и вполне практичные вещи. Их общая цель – сделать Украину оперативно совместимым партнером, чтобы, когда придет политический момент, силы Украины могли беспрепятственно интегрироваться в НАТО, как это произошло с Финляндией и Швецией. Это будет представляться как "мост к членству" Украины в НАТО – такая формулировка должна прийти на смену уже затертой фразе об "открытой двери для вступления в альянс".

Ключевым днем для Киева будет 11 июля, когда запланировано заседание Совета Украина-НАТО, а также встреча лидеров стран, заключивших соглашение о безопасности с Украиной, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Уже известно, что Киев получит новые средства ПВО. Их количество и конкретная номенклатура станет известна в ходе саммита. В последнее время команда Байдена обсуждала возможность вернуть восемь комплексов Patriot из Израиля, чтобы потом их передать Украине. Но успех этой инициативы сейчас главным образом зависит от того, не начнется ли вскоре полномасштабная война между Израилем и боевиками "Хезболлы". Украина, кроме того, вела двусторонние переговоры по ПВО с несколькими европейскими государствами. Также на саммите ожидается ряд договоренностей с отдельными членами НАТО по поставкам Украине и других категорий вооружений.

Комплекс "Patriot" при выполнении боевого задания (фото: Getty Images)

Кроме того, лидеры НАТО подпишут обязательство финансировать военную помощь для Украины в следующем году в размере 40 млрд евро. Взносы каждой страны планируются пропорциональные ее ВВП (Венгрия из перечня доноров, очевидно, будет изъята).

Ранее в этом месяце министры обороны НАТО подтвердили создание нового командования НАТО в немецком городе Висбаден. Она будет координировать обучение и оказание помощи Украине в сфере безопасности. До сих пор эту роль исполняла "Рамштайновская группа" под руководством США. Передача координации помощи Украине под зонтик НАТО можно рассматривать как "защитную стратегию" от прихода Трампа.

Страхование на случай турбулентности в США

Такие новшества появляются именно сейчас не просто так. Хотя формальным хозяином саммита остается Джо Байден, над встречей витает "тень" Трампа. Потенциальный новый президент США регулярно делает резонансные и противоречивые заявления относительно ситуации безопасности в мире и поддержки Украины.

Пока оба кандидата на пост президента США по рейтингам идут "ноздря в ноздрю" . Но на фоне неудачных для Байдена дебатов и разговоров о возможном снятии его с выборов у союзников Вашингтона стало больше поводов для беспокойства за будущее.

Помимо того, обнародование "мирного плана" Трампа, дипломатическая активность венгерского премьера Виктора Орбана и намерения Болгарии поднять вопрос "мира" на саммите являются симптоматическими.

"Это определенный механизм подстраховки на тот случай, если новая американская администрация вдруг будет блокированием помощи Украине реализовывать принуждение к переговорам. Поэтому то, что это передается под более расширенный формат НАТО, имеет свою логику и позволит некоторые риски снизить, – говорит РБК-Украина президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Впрочем, это все меры "на всякий случай", ведь никто до конца не знает подлинной позиции Трампа. И есть ли она у него вообще.

"На самом деле, те замечания, которые были у Трампа раньше, когда он был президентом, это требования, чтобы не только Соединенные Штаты Америки были самым большим контрибьютером, а чтобы другие страны достигли двух процентов, чтобы они платили так же за безопасность", - отмечает в комментарии РБК-Украина экс-глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, руководитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко.

С другой стороны, болевые точки и психологические слабости и наклонности Трампа также известны, и их собираются использовать. В частности, его зацикленность на сдерживании Китая.

НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе и дополнительные аргументы для Трампа

Третий пункт повестки дня на саммите касается ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. В последнее время здесь больше всего привлекает тесное сотрудничество России с Северной Кореей. Но не для всех членов НАТО этот регион одинаково важен.

Для США Индо-Тихоокеанский регион является ключевым в контексте сдерживания Китая. Для многих европейских членов НАТО это менее приоритетная вещь. Долгое время против излишней активности альянса в Восточной Азии выступала Франция. Президент страны Эмманюэль Макрон заявлял, что сфера деятельности НАТО в таком случае отойдет слишком далеко от первоначального, "североатлантического" фокуса. Из-за французской позиции, например, так и не был создан Офис связи НАТО в Японии.

Генсек НАТО по центру и главы МИД Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи (фото: Getty Images)

Китай в официальных документах НАТО вспоминают по крайней мере с 2019 года. Но чисто на уровне альянса делалось мало. Однако ситуация меняется, не в последнюю очередь из-за увеличения поставок в Россию китайских товаров двойного назначения.

"НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности", – описывал ситуацию генсек альянса Йенс Столтенберг.

На полях саммита в Вашингтоне планируется встреча лидеров НАТО с руководителями Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. На повестке дня – вопросы помощи российской оборонной промышленности со стороны Китая, и как их предотвращать.

Европейские члены НАТО по-прежнему не планируют активных военно-политических усилий против Китая в регионе.

"Конечно, НАТО стала глобальной организацией, но многие из европейских стран-членов исходят из предыдущего опыта. Несмотря на то, что НАТО помогало Соединенным Штатам в Афганистане, та миссия закончилась полным фиаско. Поэтому европейские члены альянса вряд ли будут привержены развертыванию активности в Восточной Азии", – говорит Михаил Гончар.

Вместе с тем, европейские члены НАТО могут влиять на КНР экономически. К примеру, 4 июля Еврокомиссия ввела временные пошлины на импорт электромобилей из Китая.

И в будущем такие рычаги влияния Европы на Китай могут являться еще одним аргументом для Трампа. Мол, сильное НАТО, включая его европейских членов, нужно Соединенным Штатам.

“Трамп видит Китай большой угрозой. Еще будучи президентом, он внедрял разные тарифные пошлины, которые били по экономике Китая. Поэтому наша задача сейчас – показать, что сильна НАТО в интересах США как сдерживатель геополитических амбиций Китая. А сильное НАТО означает, что Украина является его членом. Потому что у нас самая профессиональная и с уникальным опытом армия. Тебе дешевле взять Украину в НАТО, дешевле сделать НАТО сильнее, чем создавать десятки разных альянсов для противодействия будущим агрессиям Китая”, – говорит Анна Гопко.

Таким образом, Вашингтонский саммит точно принесет Украине немало конкретной пользы для дальнейшего отражения российской агрессии. Однако по фундаментальному вопросу – членству в НАТО – прогресс будет умеренным. По-прежнему все зависит от политической воли стран-членов альянса, а консенсус будет невозможен без согласия США и Германии. Так, минимум до завершения войны с Россией ожидать настоящих прорывов не приходится. Хотя и это может быть необходимым, но недостаточным условием.

При написании материала использовались публичные заявления Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, отчеты с сайта НАТО, публикации европейских и американских медиа, комментарии экс-специального советника Армии США в Европе по вопросам России и Евразии Марка Войджера, экс-председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам, Руководители Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анны Гопко и президента Центра глобалистики Стратегия XXI Михаила Гончара.