В тени Трампа. Чего ждать от первого саммита G20 после выборов в США

В понедельник, 18 ноября, в бразильском Рио-де-Жанейро стартует саммит лидеров так называемой "Группы двадцати" (G20), на который уже во второй раз за время полномасштабной войны не пригласили Украину. Примечательно, что на второй день саммита выпадает символическая для Украины дата – 1000 день сопротивления.

"Было бы уместно, если бы тема российской агрессии против Украины была представлена на саммите G20, и президент Украины мог бы принять в нем участие. Это приблизит мир и поможет определить дату и место проведения второго Саммита мира. Мы считаем, что игнорирование этой символической даты со стороны G20 продемонстрирует слабость и нежелание решать глобальные проблемы", – заявлял министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Группа двадцати" была создана в 1999 году как межправительственный форум для реагирования на экономические кризисы. В состав "двадцатки" входят 19 крупнейших экономик мира и Европейский Союз, а с этого года к группе присоединился и Африканский Союз.

Хотя страны-члены G20 обеспечивают до 80% мировой торговли и охватывают две трети населения планеты, на саммитах группы не принимают никаких обязательных решений. В общем, саммиты G20 – это своеобразные площадки для встреч "великих мира сего" и обсуждений актуальных мировых проблем, поэтому вопрос российской войны против Украины, вероятно, будет в фокусе встречи в Рио.

К тому же саммит в Рио проходит после президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп. И это, очевидно, не останется без внимания лидеров G20.

Будет ли Россия на саммите G20

Россия, входящая в "Группу двадцати", будет представлена на саммите в Рио, но не на самом высоком уровне. Российский диктатор Владимир Путин, хоть и был приглашен на саммит бразильским президентом Лулой да Силвой, решил не ехать на встречу. Вместо него на саммите будет Сергей Лавров – глава российского МИД.

Причиной отказа Путина стал ордер на его арест, изданный Международным уголовным судом. Ордер предполагает, что каждая страна, ратифицировавшая Римский устав, должна арестовать Путина, если он окажется на ее территории. Бразилия – одна из них.

Путин решил не ехать на саммит G20 в Бразилию (фото: Getty Images)

И хотя Монголия, также ратифицировавшая Римский устав, уже создала прецедент, когда не арестовала Путина во время его визита, диктатор решил "не политизировать" и "не срывать" саммит, отказавшись от участия в нем.

Это уже третья встреча G20 за время большой войны, которую пропустит Путин. Причем все три саммита проходили на территории стран, которые считаются дружественными к России и самому Путину.

Ничего об Украине без Украины?

На прошедшем в 2022 году саммите G20 в Индонезии Зеленский презентовал лидерам "двадцатки" украинскую формулу мира, которую Киев рассматривает как единственно возможную платформу для завершения войны и достижения справедливого мира с Россией.

Но в этом году встреча "Группы двадцати" может стать площадкой для другой "формулы мира" – китайско-бразильской инициативы "Друзья мира".

В сентябре стало известно, что Китай и Бразилия разработали собственный "мирный план", который представляется фактически в качестве альтернативы украинской формуле мира, но предлагает не завершить войну, а заморозить на неопределенный срок, позволив России сохранить захваченные территории.

Украина такую инициативу не оценила. В частности, остро о китайско-бразильском плане отзывался сам Зеленский. Как заявлял президент, предлагающий такие "мирные планы" игнорирует реальность и помогает Путину получить "политическое пространство для продолжения агрессии".

Кроме того, в начале ноября в СМИ были слухи о намерениях Шольца создать "контактную группу" вместе с Китаем, Бразилией и Индией, чтобы вести мирные переговоры с РФ. А недавний разговор немецкого канцлера с Путиным, ставший первым почти за два года и в котором говорилось о мирных переговорах между Москвой и Киевом, лишь убеждает в правдивости таких сообщений. И саммит "двадцатки" в Рио может стать именно тем местом, где этот вопрос может быть вынесен на обсуждение, по крайней мере – кулуарно.

Китай и Бразилия инициировали собственный "мирный план" по Украине (фото: flickr.com/palaciodoplanalto)

Но даже если Шольц и решит пойти на любые подобные инициативы, это вряд ли будет долгосрочным проектом, учитывая близкие внеочередные выборы в Германии, по результатам которых он вряд ли сохранит за собой кресло канцлера. А преемник – не обязательно будет подражать его позиции.

И все же в Киеве надеются, что партнеры не будут обсуждать никакие планы или договоренности за спиной Украины, заявлял на прошлой неделе министр Cибига.

"Мы ожидаем, что любой форум, любое заседание будет приближать справедливый мир для Украины исходя из принципа "ничего об Украине без Украины". Мы никогда не примем ни одну инициативу, которую разработали без Украины", - говорил он.

Встреча Байдена с Си Цзиньпином и не только. Чего еще ждать на саммите G20

Саммит G20 в Рио станет последним для Джо Байдена в должности президента США. Поэтому у лидеров "двадцатки" будет последняя возможность обсудить с ним неотложные вопросы с глазу на глаз, ведь уже в январе в Белом доме будет новый руководитель.

В частности, ожидается, что на полях саммита Байден в последний раз пересечется с китайским лидером Си Цзиньпином. Хотя в выходные они уже провели двусторонние переговоры на полях встречи лидеров АТЭС в Перу, обсудив среди прочего привлечение КНДР к войне России против Украины.

Саммит G20 в Бразилии – первая крупная международная встреча после победы Трампа (фото: Getty Images)

Возможностью встретиться с Байденом, вероятно, воспользуется и британский премьер-министр Кир Стармер. Как писало издание The Telegraph, на встрече может идти речь о выделении Штатами 20 млрд долларов Украине за счет замороженных российских активов до инаугурации Трампа.

Однако, как сказал в комментарии РБК-Украина эксперт по внешней и политике безопасности Александр Хара, вряд ли Украине стоит ожидать каких-то конкретных результатов от саммита G20 в Рио.

Как максимум – лидеры "двадцатки" ограничатся какими-то заявлениями о войне и Украине. Но, как показали два прошлых саммита G20, вряд ли в итоговом коммюнике будет осуждение России.

"Все ждут Трампа. Что он будет делать в отношении Украины, России. И, конечно, что он будет делать в отношении Китая. Если Трамп хочет прекратить войну, то, конечно, ему нужна будет поддержка Китая. И это может быть козырем для Пекина", – отметил Хара.

Кроме того, по мнению эксперта, вряд ли британскому премьеру или какому-нибудь другому европейскому лидеру удастся уговорить Байдена снять "бессмысленные ограничения" с Украины.

"Дай Бог, чтобы они успели потратить все средства, которые выделил Конгресс, и доставить все оружие по крайней мере на европейский континент, чтобы потом передать нам. Потому что один из вариантов, который нас может ждать, – Трамп прекратит помощь и начнет давить на Украину", – объяснил он.

Тогда, по словам Хары, у Украины будет хоть какой-то запас времени и ресурсов, чтобы убедить Трампа изменить позицию по поводу войны. Но это уже будет другая каденция, другой президент и другие задачи, резюмировал он.

При подготовке материала использовались заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги, российского диктатора Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, публикации Politico, The Telegraph, а также комментарий эксперта по вопросам внешней политики и безопасности и заместителя главы правления БО "Институт стратегических черноморских исследований" Александра Хары.