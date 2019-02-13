Тимошенко і Зеленський перші у новому рейтингу

У Зеленського - 20,3% голосів, у Тимошенко - 18,9%

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко занимают первые строчки электоральных симпатий украинцев с минимальным разрывом, а действующий президент Петр Порошенко получает 13,9% голосов на выборах в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные проведенного в начале февраля социологического исследования Института анализа и прогнозирования.

Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 20,3% украинцев (среди тех, кто определился и примет участие в выборах). У Юлии Тимошенко - 18,9%.

Президент Петр Порошенко значительно отстает от лидеров электоральных симпатий, имея лишь 13,9%. Вплотную к нему идет Юрий Бойко с результатом 12,5%.

В партийных рейтингах лидирует "Батькивщина" Юлии Тимошенко с результатом в 20% голосов среди тех, кто определился и придет на выборы.

Общенациональный опрос проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба. Опрос проведен с 30 января по 08 февраля 2019 года во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым).

Всего опрошено 2016 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту проживания респондента "с глазу на глаз". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.