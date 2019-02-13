Тимошенко і Зеленський перші у новому рейтингу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Зеленського - 20,3% голосів, у Тимошенко - 18,9%

Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко посідають перші рядки електоральних симпатій українців із мінімальним розривом, а чинний президент Петро Порошенко має 13,9% голосів на виборах в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані проведеного на початку лютого соціологічного дослідження Інституту аналізу та прогнозування.

Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за Володимира Зеленського віддали би свої голоси 20,3% українців (серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах). У Юлії Тимошенко - 18,9%.

Президент Петро Порошенко значно відстає від лідерів електоральних симпатій, маючи лише 13,9%. Впритул до нього іде Юрій Бойко із результатом 12,5%.

У партійних рейтингах лідирує "Батьківщина" Юлії Тимошенко із результатом у 20% голосів серед тих, хто визначився і прийде на вибори.

Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою "Соціопрогноз" за підтримки Київського прес-клубу. Опитування проведено з 30 січня по 08 лютого 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим).

Всього опитано 2016 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч". Статистична похибка не перевищує 2,2%.