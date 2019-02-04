Тимошенко заявила про можливий конфлікт інтересів Порошенка

Тимошенко звинуватила Порошенка у марнотратстві під час війни

Ответственность за рост цен на жилищно-коммунальные услуги лежит персонально на президенте. Об этом лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов 4 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы

По словам Тимошенко, в регионах на встречу с ней люди приходят с коммунальными счетами и выписками о размере пенсии: "Они спрашивают: как можно делать так, чтобы начисления в платежках были больше, чем сама пенсия. За что кушать? За что жить?".

Тимошенко отметила: "лживые, как пишет на своих плакатах Порошенко, обещания – это поднятие цен на газ на 23%". Ведь реально, сравнивая платежки с декабрем прошлого года, от людей сегодня требуют платить за тепло, за горячую воду, за газ вдвое больше, отметила она.

Политик подчеркнула, что президент запланировал еще два повышения цен на газ для людей в течение года: с 1 мая – на 16%, до конца года – еще на 25%: "Это плановое истребление украинской нации: замороженные пенсии и зарплаты, заоблачные платежки", - добавила она.

Тимошенко отметила, что Национальная комиссия, которая устанавливает тарифы, подчинена Порошенко: "Членов комиссии назначает президент своим указом. Он персонально несет ответственность за каждую платежку, которую люди получают", - заявила нардеп.

Лидер "Батькивщины" продемонстрировала на заседании декларации президента за 2017 год и документы, которыми он додекларував свое состояние в 2018 году. Она заявила, что на фоне войны, в крайней бедности людей декларация Петра Порошенко выросла в 82 раза за год.

Самым циничным Тимошенко назвала то, что "часть этих доходов президент Украины получает из того, что дает личные деньги своей стране во время войны под проценты".

"Расточительство во время войны – это преступление президента", – сказала политик.

Тимошенко обращается к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с официальным заявлением о конфликте интересов.

"НАПК обязано составить протокол о коррупции, когда высокопоставленное лицо, пользуясь своими правами и властными полномочиями, реально зарабатывает на стране нечестные деньги", – подытожила она.