Тимошенко заявила про можливий конфлікт інтересів Порошенка

Фото: Юлія Тимошенко (УНІАН)

Тимошенко звинуватила Порошенка у марнотратстві під час війни

Відповідальність за зростання цін на житлово-комунальні послуги лежить персонально на президентові. Про це лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і комітетів 4 лютого, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили

За словами Тимошенко, у регіонах на зустріч із нею люди приходять з комунальними рахунками і виписками про розмір пенсії: "Вони питають: як можна робити так, щоб нарахування у платіжках були більшими, ніж сама пенсія. За що їсти? За що жити?".

Тимошенко зазначила: "брехливі, як пише на своїх плакатах Порошенко, обіцянки – це підняття цін на газ на 23%". Адже реально, порівнюючи платіжки з груднем минулого року, від людей сьогодні вимагають платити за тепло, за гарячу воду, за газ удвічі більше, зазначила вона.

Політик підкреслила, що президент запланував ще два підвищення цін на газ для людей упродовж року: з 1 травня – на 16%, до кінця року – ще на 25%: "Це є планове винищення української нації: заморожені пенсії та зарплати, захмарні платіжки", - додала вона.

Тимошенко зауважила, що Національна комісія, яка встановлює тарифи, підпорядкована Порошенкові: "Членів комісії призначає президент своїм указом. Він персонально несе відповідальність за кожну платіжку, яку люди отримують", - заявила нардеп.

Лідер "Батьківщини" продемонструвала на засіданні декларації президента за 2017 рік і документи, якими він додекларував свої статки у 2018 році. Вона заявила, що на тлі війни, крайньої бідності людей декларація Петра Порошенка зросла у 82 рази за рік.

Найцинічнішим Тимошенко назвала те, що "частину цих доходів президент України отримує з того, що дає особисті гроші своїй країні під час війни під відсотки".

"Марнотратство під час війни – це злочин президента", – сказала політик.

Тимошенко звертається до Національного агентства з питань запобігання корупції з офіційною заявою про конфлікт інтересів.

"НАЗК зобов’язане скласти протокол про корупцію, коли високопосадова особа, користуючись своїми правами та владними повноваженнями, реально заробляє на країні нечесні гроші", – підсумувала вона.