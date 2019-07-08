Тимошенко заявила про зрив бюджетного процесу

Бюджетний процес в Україні потрібно негайно виводити з колапсу. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила під час Погоджувальної ради голів парламентських фракцій і груп 8 липня, передає РБК-Україна.

"Внаслідок бездарного управління країною та хаосу ми маємо 7 млрд грн дефіциту державного бюджету. Це означає, що втрачена керованість бюджетними процесами, у нас продовжують накопичуватися внутрішні короткострокові запозичення, як сніжна куля, зокрема і в НБУ", – зазначила лідер "Батьківщини".

За словами Тимошенко, Україна вперше досягла критичної цифри у забезпеченні економіки кредитами". Для нормальної країни кредитами може бути видано не менше 80% ВВП, а зараз Україну довели до того, що на кредити – лише 24% ВВП, зазначила політик.

Окрім того, зазначила Тимошенко, зростає заборгованість шахтарям, у державі відсутня будь-яка політика щодо тарифів:

Вона вкотре наголосила, що треба дати можливість президенту Володимиру Зеленському призначати відповідальних людей на відповідні посади та нарешті взяти ситуацію під контроль.