Тимошенко заявила, що "антиколомойський" закон порушує Конституцію

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Своєю чергою Сергій Власенко зауважив, що згідно з законом №2571-Д Національний банк намагаються вивести з-під юрисдикції українських судів

Фракція "Батьківщина" не голосувала за закон №2571-Д, більше відомий як "антиколомойський", й планує звернутись до Конституційного суду щодо відповідності Основному закону ухваленого нині Радою законопроекту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній раді, передає РБК-Україна.

"Цей закон не проти "Приватбанку", цей закон - прямо суперечить суверенітету України. Цим документом український народ позбавляють права управляти Національним банком, а Національний банк позбавляють конституційного обов’язку підпорядковуватися рішенням суду. Цей закон, по суті, оголошує амністію тим, хто управляв Національним банком, тим, хто управляв Фондом гарантування вкладів, - вони залишаться безкарними, а людям не повернуть ні копійки, бо все вже вкрадено", - заявила Тимошенко.

Своєю чергою, заступник голови партії Сергій Власенко зауважив, що згідно з законом №2571-Д Національний банк намагаються вивести з-під юрисдикції українських судів.

"Згідно з цим законом у нас з’явиться такий учасник судового процесу – супервідповідач, Національний банк, який отримає низку прав, що значно більші за всі права позивачів в усій країні. Суди будуть зобов’язані керуватися висновками Національного банку при розгляді справ. Очевидно, що цей закон антиконституційний", - додав Власенко.

Нагадаємо, 13 травня Верховна рада остаточно схвалила законопроект №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". За документ проголосували 270 депутатів ВР.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що МВФ погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту №2571-д.