Тимошенко запевнила, що "Батьківщина" не допустить закриття лікарень

Партія "Батьківщина" у новому парламенті буде домагатись ухвалення законопроектів про запровадження страхової медицини, адже в Конституції прописано, що кожен українець має право на медичне обслуговування і страхування. Про це Юлія Тимошенко заявила під час робочої поїздки до Германівки, передає прес-служба політсили.

Як зазначили у прес-службі, Тимошенко приїхала в Германівку, "щоб на власні очі побачити, що робиться з лікарнями, і захистити відділення районної лікарні Обухівського району".

За словами Тимошенко, внаслідок непрофесійних дій у медичній галузі за 5 років по країні закрилися майже 500 лікарень, 32 тис. лікарів та медичних працівників звільнено.

Політик запевнила, вона та її команда робитимуть усе для того, щоб в країні не закривалися медичні заклади. Насамперед, на її думку, треба запровадити медичне страхування.

Політик нагадала, що обов’язкове медичне страхування існує в більшості країн світу.

"Вона дає можливість тим, хто працює, отримувати страховку від роботодавців, а ті, хто не працює (пенсіонери, неповнолітні, безробітні) – страховка за рахунок держави", – пояснила вона.

Тимошенко переконана, що якщо не буде запроваджена страхова медицина, ми постійно втрачатимемо лікарні, ФАПи і лікарів, які мають зарплату в 5-7 разів менше, ніж у Польщі, і які виїжджатимуть за кордон.

Лідер "Батьківщини" переконана, що сьогоднішня медична реформа – це не реформа, а знищення залишків медицини. Зокрема, вона зазначила, що на лікарів першої ланки (сімейні) "навісили" 2 тис. пацієнтів і їм складно всіх їх обслужити, на лікарів другої ланки (спеціалізованих) не передбачено фінансування, а в третій ланці (санаторно-курортне лікування) санаторії перетворюють в готелі або закривають.