Тимошенко: ми заблокували спробу влади забрати в українців по 60 млн грн на рік

"Сьогодні на засіданні соціального комітету Верховної ради був великий скандал. За 15 хвилин до початку засідання було внесено законопроект 2683 про так звані "приватні пенсійні фонди". Цим документом "слуги" вводять додаткові податки: 2% на роботодавця і 2% додатково до подоходного податку на всіх працюючих в Україні. І ці гроші перераховують в приватний пенсійний фонд. В цьому законі немає жодної згадки ні про контроль, ні про відповідальність, ні про те, як будуть захищені людські гроші", - заявила Тимошенко.

За її словами, попри наявний висновок антикорупційного комітету, який не рекомендував цей документ до ухвалення через значні корупційні ризики, голова соціального комітету закликала підтримати цей проект.

"Вона так і сказала, що "ми зараз цей закон ухвалимо, в залі всі за нього проголосують", тому що є команда президента, а потім антикорупційний комітет своє рішення змінить", - додала Тимошенко.

Вона також зазначила, що світова практика приватних пенсійних фондів передбачає добровільність, а через те, що українці не довіряють подібним структурам, їх хочуть змусити сплачувати свої кошти в ненадійні організації.

"Порахуймо: річний фонд заробітної плати по всій країні приблизно становить 1,5 трильйона гривень. 4% від цієї суми - це буде 60 млрд грн. Ви можете уявити масштаб корупції, яка відбувається? Таку суму в рік буде отримувати якийсь приватний пенсійний фонд, який буде збирати податки з усіх працюючих і роботодавців та використовувати ці кошти на свій розсуд", - наголосила лідер "Батьківщини".

Замість правильної пенсійної реформи, яка потрібна українцям, на переконання Тимошенко, влада фактично вводить додаткові податки.

"Ми провалили цей закон, ми не дали їм його ухвалити. Але на цьому ми не зупинимося - ми обов’язково напишемо заяви про злочин в усі силові структури, і найголовніше - в НАБУ", - резюмувала Тимошенко.