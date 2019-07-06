Тимошенко виступила за зміну керівництва Нацбанку

Після парламентських виборів треба негайно змінити голову Нацбанку, його керівництво та всю систему грошово-кредитної політики. Про це Юлія Тимошенко заявила під час спільного проекту "Опозиція" телеканалів "Наш" та "Україна", передає РБК-Україна.

За її словам, це завдання для команди нового президента Володимира Зеленського.

Лідер "Батьківщини" застерегла, що зовнішнє управління країною починається із втрати нашого суверенітету над НБУ.

"Наш Нацбанк не управляється українською владою. І якщо ми підемо на поводу зовнішнього управління і залишимо ту тусовку, яка сьогодні сидить в НБУ, у нас не буде ні економіки, ні бюджету, ні фінансів", – наголосила вона.

Політик звернула увагу на те, що "саме в Нацбанку вибудована фінансова піраміда, де валютні ресурси давали нам під 20-25% річних" і таким чином "вимивали" гроші з держави – майже 13 млрд дол. за 4,5 роки (дорівнює фінансуванню МВФ).