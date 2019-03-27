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Тимошенко виходить до другого туру з Зеленським, - соціологія

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 16:03
Тимошенко виходить до другого туру з Зеленським, - соціологія
Юлія Тимошенко і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Тимошенко збільшує відрив від Порошенка

До другого туру президентських виборів 2019 виходять Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати дослідження, проведеного аналітичною групою "Соціопрогноз" на замовлення Інституту аналізу та прогнозування.

За останні тижні лідер "Батьківщини" збільшила свою підтримку, і сьогодні випереджає Петра Порошенка на 2%.

Підтримати Володимира Зеленського 31 березня готові 29% громадян з-поміж тих, хто визначився та голосуватиме, Юлії Тимошенко свої голоси віддадуть 18,7%.

Нинішньому президенту Петру Порошенку варто розраховувати на 16,5%, Юрієві Бойку – на 12,6%. Анатолій Гриценко має 8,9% рейтингу.

Тимошенко виходить до другого туру з Зеленським, - соціологія

Загальнонаціональне опитування проводилось з 19 по 26 березня 2019 року в усіх областях України та м. Києві Інститутом аналізу та прогнозування спільно з аналітичною групою "Соціопрогноз" за підтримки Київського прес-клубу.

Загалом опитано 2000 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю (віч-на-віч) за місцем проживання людини. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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