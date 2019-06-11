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Тимошенко: на виборах у Раду українці обиратимуть нового прем’єра


Новий прем’єр повинен буде діяти негайно, переконана Тимошенко

Українці на виборах 21 липня обиратимуть не лише парламент, але й нового прем’єр-міністра. Про це заявила Юлія Тимошенко в прямому ефірі на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

"Не коаліція обиратиме прем’єра. На чолі кожної політичної сили, яка йде до Верховної ради стоїть кандидатура прем’єр-міністра. І буде той прем’єр, якого обере народ 21 липня. А парламент може тільки констатувати, що прийшла та політична сила, яку обрав народ і на чолі стоїть прем’єр-міністр. Не в посадах справа – великі виклики стоять перед країною і треба діяти негайно", – наголосила лідер "Батьківщини".

Тимошенко також зазначила, що після виборів її політична сила хоче створити в новій Верховній раді коаліцію дій.

"Наша команда напрацювала за 5 років справжню стратегію, як відроджуватиме Україну та життя людей – Новий курс. Ми пропонуємо зробити її коаліційною угодою. Вона реально за дуже короткий термін може дати людям результат. І ми взяли з нашої програми найнеобхідніші кроки. Якщо ми зможемо увійти в коаліцію та спільно формуватимемо уряд разом зі "Слугою народу", то є програма, яка може багато чого зробити за 100 днів", – запевнила вона.

Зокрема, йдеться про новий податковий кодекс, зниження тарифів: "І в пенсійному забезпеченні треба зробити те, що треба людям. Треба започаткувати "Контрабанда, стоп!".

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