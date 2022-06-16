RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тимошенко: другим після армії державним пріоритетом мусить бути медицина

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Другим після армії державним пріоритетом мусить бути система медичної допомоги. Адже це є "дві частини одного фронту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко у Facebook.

"Ми не маємо права допустити, щоби недофінансованими були лікарні, щоби їм невчасно перераховували фінансові ресурси, щоб затримувалась заробітна плата, щоб не проплачувались якісь медикаменти. Я почула від медиків, що вони з розумінням ставляться до складнощів, але якщо ми хочемо виграти цю війну - а ми хочемо і переможемо! - нам треба думати про те, що армія та система охорони здоров’я сьогодні нерозривні. І вони наш фронт", - заявила Тимошенко.

На її думку, медицина має стати для уряду реальним напрямом роботи. І крім належного фінансування, варто правильно організувати систему охорони здоров’я. Цим, зокрема, плідно займається команда "Батьківщини".

"Відвідавши під час війни майже всі ключові госпіталі й лікарні, ми побачили, що нам конче необхідно, якщо ми йдемо до Європи і хочемо стати членами ЄС, будувати у себе справжню повноцінну страхову медицину", - додає Тимошенко.

Також вона додала, що команда "Батьківщини" буде пропонувати на розгляд уряду, президенту й парламенту розроблений законопроєкт щодо впровадження обов’язкового медичного страхування, який базується на кращому світовому досвіді.

"Це вчетверо збільшить фінансування для галузі охорони здоров’я та дасть можливість платити нашим медикам європейську зарплату, а люди зможуть через страхові поліси безперешкодно отримувати якісні медичні послуги", - резюмувала Тимошенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко