Тимошенко зустрілась з міністром закордонних справ Литви

Фото: зустріч Тимошенко та Лінкявічюса (ba.org.ua)

Тимошенко подякувала Литві за принципову позицію щодо підтримки України

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко сьогодні, 16 лютого, в рамках участі у заходах Мюнхенської безпекової конференції провела зустріч з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, а також євроінтеграційні прагнення і питання двостороннього співробітництва між Україною та Литвою.

Тимошенко проінформувала Лінкявічюса про виклики, які стоять перед Україною, про стратегічну програму "Новий курс України", який було ініційовано лідером партії та розроблено спільно з експертами, представниками громадянського суспільства та бізнесу.

Йшлося також про ситуацію на сході України, про захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб і усіх громадян України, які постраждали та страждають в результаті війни на Донбасі.

Тимошенко подякувала Литві за принципову позицію щодо підтримки України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Вона наголосила на необхідності збереження та посилення санкцій проти Росії і закликала не забувати про анексований Крим.

Окрім того, особливу увагу було приділено питанням боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади та зміцненню антикорупційних органів в Україні.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії "Батьківщина", голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.