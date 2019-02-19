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Тимошенко обурена купівлею депутатом від БПП "вертолітного майданчика Януковича"

Новини » Політика    19.02.2019 - 20:16
Тимошенко обурена купівлею депутатом від БПП "вертолітного майданчика Януковича"
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко заявила, що "вертолітний майданчик Януковича" купив Максим Єфімов

Купівля "вертолітного майданчику Януковича" депутатом фракції БПП Максимом Єфімовим є справжнім цинізмом у річницю розстрілів Небесної сотні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко у Facebook.

"Вертолітний майданчик Януковича тепер належить депутату Порошенка. Купив і записав на маму. Дно", - обурилася лідер "Батьківщини".

Вона офіційно заявила, що відразу після виборів цей "символ корупції, який виявився таким ласим що для Януковича, що для Порошенка, буде знесено".

"А кожен причетний до оборудок саджатиме там дерева, особисто проконтролюю", - підсумувала кандидат у президенти України.

Тимошенко обурена купівлею депутатом від БПП &quot;вертолітного майданчика Януковича&quot;

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Нагадаємо, сьогодні народний депутат від БПП Максим Єфімов підтвердив купівлю його оточенням фірми, яка володіє конгресно-виставковим центром "Парковий" у Києві. Бенефіціаром даного бізнесу виступила його мама, Любов Єфімова.

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