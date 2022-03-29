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Тимошенко щодо можливої мирної угоди: всі рішення узгоджуватимуться із суспільством

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Вівторок 29 березня 2022 20:49
Тимошенко щодо можливої мирної угоди: всі рішення узгоджуватимуться із суспільством Фото: перемовини з представниками країни-окупанта (Офіс президента)
Автор: Артем Горовенко

Україна озвучила ключові моменти власної позиції на перемовинах з представниками країни-окупанта, які пройшли сьогодні у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

За його словами, Україні вимагає гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО. Гарантії мають бути в формі договору, який має бути підписаний та ратифікований всіма країнами-гарантами.

"Механізм гарантій: у разі будь-якої агресії проти України протягом трьох днів мають відбуватися консультації, після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір", - зазначив Тимошенко.

Гарантами українська сторона вбачає країни Радбезу ООН, а саме - Британію, Китай, росію, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль. "Якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке право", - додав він.

Також Тимошенко підкреслив, що всі країни-гаранти не заперечуватимуть та допомагатимуть вступу України до ЄС.

"Тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО", - підкреслив заступник голови ОП.

Окрім того, Тимошенко запевнив, що всі запропоновані рішення мають бути узгоджені з українським суспільством.

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