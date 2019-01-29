Тимошенко разом із військовими та "кіборгами" вшанувала подвиг Героїв Крут

Тимошенко разом із військовими та "кіборгами" поклали квіти до Меморіалу пам’яті Героїв Крут

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вместе с военными и киборгами почтила подвиг Героев Крут, юношей, которые 101 год назад стали в защиту Украины, отдавая свою жизнь за наше будущее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

"Эти 500 юношей тогда, 101 год назад, получили весомую украинскую победу - моральную. Потому что именно здесь они родили силу нашего духа, нашу славу, несокрушимость украинской нации и способность противостоять любым врагам", - подчеркнула Тимошенко возле Мемориала памяти Героев Крут.

Бой под Крутами Тимошенко назвала величественной победой, которая вошла в историю нашей страны и сегодня дает нам силу: "101 год назад наши ребята здесь, под Крутами, показали, как бороться за Украину".

Однако, как отметила политик, на данный момент эта борьба не завершена.

"Сегодня возле меня стоят наши Герои, которые в тот самый трагический час начала войны, оккупации стали за нас с вами, за наших детей, внуков, наше государство", - сказала лидер "Батькивщины", вспоминая о всех украинцах, которые сейчас защищают нашу страну от российского агрессора.

Со своей стороны военные, которые также почтили память Героев Крут на месте боя в Черниговской области, отметили, что они поддерживают Тимошенко и видят ее настоящим национальным лидером.

"Мы приняли решение поддержать нашего президента, а также верховного главнокомандующего ВСУ - Юлию Тимошенко", - сказал киборг, председатель Всеукраинского союза побратимов Украины Михаил Миньо.

Как отмечается, его поддержал и Сергей Смаглий (ушел на фронт добровольцем в 60 лет, заместитель командира реактивного дивизиона, 93 бригада): "Я поддерживаю Юлию Тимошенко с 2002 года. Если надо отдать жизнь, я знаю, что мы готовы... Настоящие военные поддерживают Юлию Тимошенко. Я могу сказать это за свою бригаду, которая сейчас стоит под Авдеевкой".

Тимошенко в очередной раз подчеркнула, что обретение мира в Украине сегодня возможно при условии мощной армии, членства в НАТО и возвращения к гарантиям Будапештского меморандума. Она напомнила, что в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.

"Наша задача: во-первых, привлечь всех, кто давал Украине гарантии в 1994 году, к реальным, весомым международным переговорам. Мы добьемся, чтобы гаранты выполнили свои гарантии, чтобы в Украину пришел настоящий мир, а не его иллюзия. И я знаю, что так будет", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Тимошенко вместе с военными и киборгами возложили цветы к Мемориалу памяти Героев Крут и развернули самый большой Флаг Украины.