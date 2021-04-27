Тимошенко: влада чинить спротив проведенню референдуму, але нас не зупинити

"Ми зараз з усіма фермерськими й аграрними асоціаціями, землевласниками, аграріями, профспілками починаємо організацію референдуму за народною ініціативою. Ми разом вже зібрали ініціативну групу, яка налічує понад 12 тисяч людей. І враховуючи пандемію, хотіли провести збори в режимі онлайн - щоб не збиратися всім разом і не наражати нікого на небезпеку. Звернулися з цим проханням до ЦВК і отримали сьогодні перший результат - все забороняють", - повідомила Тимошенко.

На її думку, таке рішення членів Центральної виборчої комісії було ухвалено за вказівкою з найвищих владних кабінетів.

"В ЦВК абсолютна більшість президента. Чи знають вони про цифровізацію, про диджиталізацію, про референдум за новітніми технологіями, про які йдеться у програмі Зеленського? Вони прямо відмовили нам в проведенні зборів онлайн. Це тільки перший крок. Отак їм потрібне народовладдя. Але ми будемо йти далі. Ми проведемо цей референдум і захистимо людей", - додала Тимошенко.