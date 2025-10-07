ua en ru
Тимошенко: военные должны получать качественные протезы без лимита финансирования

Вторник 07 октября 2025 18:47
Тимошенко: военные должны получать качественные протезы без лимита финансирования
Автор: Александр Мороз

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призывает парламент принять законопроект №13704 о снятии верхней границы финансирования протезирования для военнослужащих, что позволит обеспечить тех военных, которые в этом нуждаются, высококачественными протезами и минимизировать случаи повторной ампутации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

"У нас продолжается скандал вокруг законопроекта № 13704, который имеет целью покончить с коррупцией по закупке протезов, запасных частей для них, протезирования наших раненых. В межфракционное объединение, которое я возглавляю, по защите прав военнослужащих, ветеранов и членов их семей поступили многочисленные обращения от раненых военных о том, что протезы - низкокачественные, абсолютно непригодны для протезирования", - заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" также рассказала, что "протезы закупаются по коррупционным ценам в 2-3 раза выше их стоимости", и раскрыла схему коррупционных сделок на 4 миллиардах гривен, которые выделяются для протезирования. Отдельное ее беспокойство вызывает то, что некачественное протезирование приводит к повторной ампутации раненых воинов.

"Создаются, как грибы, некие "мастерские по протезированию", которые не имеют ни необходимых специалистов, ни права протезировать, что приводит к списанию денег из бюджета и к некачественному протезированию, а потом - к повторной ампутации и очень тяжелым последствиям. Все это называется коррупция почти на 4 миллиардах гривен", - добавила она.

Тимошенко напомнила, что депутатами фракции "Батькивщина" внесен законопроект №13704 по внедрению референтных цен на протезы, протезные изделия и запасные части к ним. Также в проекте предусмотрено лицензирование протезных мастерских, чтобы там "не было мошенников, которые списывают бюджетные средства".

По убеждению лидера "Батькивщины", принятие этого законопроекта позволит эффективно использовать бюджетные средства, направляемые на протезирование и снять в результате этого сбережения верхнюю границу финансирования этих расходов.

"Государство установило аморальный предел на финансирование протезирования одного военного. Вы себе не представляете, что делается: поднялся весь этот смрад, который хочет оставить коррупцию при закупке протезов, который хочет оставить коррупцию на протезировании. Устроили такие показательные разборки, заблокировали наш законопроект руками тех, кто в этой коррупции участвует. И сегодня они говорят: нельзя снимать верхнюю границу ограничения государственного финансирования на протезирование одного человека, потому что военные будут коррупцией заниматься", - добавила.

Она напомнила, что законопроект №13704 поддержан почти тремястами организациями военных и ветеранов и более сотней органов местной власти.

