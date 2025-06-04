Тимошенко требует направить в бюджет нераспределенные прибыли "Нафтогаза" и "Энергоатома"

Команда "Батькивщины" требует немедленно направить в государственный бюджет для закупки отечественного оружия 84 млрд грн. Речь идет о нераспределенной прибыли "Нафтогаза" и "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Надеюсь, что уже завтра на встрече с премьер-министром, министром финансов и министром обороны мы согласуем механизм передачи заработанного монополистами на незаконно завышенных тарифах на нужды нашего ВПК", - отметила она.

Как сообщалось ранее, временная специальная комиссия Верховной Рады, созданная по инициативе фракции "Батьківщини" под руководством Алексея Кучеренко, установила, что "Нафтогаз" и "Энергоатом" сознательно и незаконно начисляли населению и бизнесу критически завышенные тарифы.

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