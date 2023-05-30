ua ru
Вт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тимошенко: Верховная рада должна немедленно пересмотреть условия лечения раненых воинов

Новина українською →
Вторник 30 мая 2023 13:00
Тимошенко: Верховная рада должна немедленно пересмотреть условия лечения раненых воинов Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Жизнь и здоровье защитников, приближающих победу Украины, должны быть одним из приоритетов государства. Поэтому "Батькивщина" призывает парламент пересмотреть условия лечения раненых воинов - почти втрое увеличить расходы на их пребывание в медучреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко во время выступления в Верховной раде.

По ее словам, посетив регионы, где продолжаются активные боевые действия, посетив ряд госпиталей на Харьковщине, Донецкой, Днепропетровщине, пообщавшись с ранеными бойцами и медиками, стало понятно, что больше медлить нельзя. Команда "Батькивщины" уже разработала соответствующие инициативы и передала их парламенту.

"Первое, о чем я хочу попросить сейчас зал, – у нас действует рабочая группа, которая нарабатывает определенные оплаты, расходы для наших героев, героинь, которые сегодня защищают Украину. Я прошу всех вас включиться в это и сделать так – если человек ранен на фронте и попала на лечение, чтобы к моменту завершения лечения, к моменту полного выздоровления наши герои или героини могли получать все имевшиеся денежные платежи и плюс «боевые» деньги, которые они получали на передовой", - заявила Тимошенко.

Она отметила также необходимость пересмотреть условия лечения раненых воинов и увеличить расходы на их пребывание в медучреждениях.

"Нужно в 2,6 раза увеличить расходы в НСЗУ на лечение наших раненых, на их реабилитацию. Я прошу вас, обратите это внимание. Они заслужили в Украине именно такие решения. Наша команда будет фундаментально и последовательно это отстаивать", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко Верховная рада
NEWS
В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену
В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену
DAILY
Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль
Виктория Руденкоспециально для РБК-Украина Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль