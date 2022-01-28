Тимошенко: Україну намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських угод

Вона повідомила, що за оцінками військових експертів, навколо кордонів України йде концентрація військової сили й техніки, однак її недостатньо для повномасштабного вторгнення в країну, яка має понад 40 млн людей. А отже, мета цієї операції лежить у політичній площині - Україну намагаються змусити реалізувати Мінські домовленості.

"Мінські угоди з першого дня підписання попереднім президентом були неприйнятні для України. Наша команда одразу чітко вказала, що це є фактично здача незалежності й суверенітету країни. Ними передбачено, що тимчасово окупована територія Донбасу перетворюється в автономію, яка матиме не пов’язані з центральною українською владою власні суди, власну армію, власний законодавчий орган. І найголовніше - це проведення місцевих виборів, і тільки потім передбачені вивід військ і демілітаризація. Таким чином країна-агресор матиме під своїм контролем цю автономію, а оскільки там налічується понад 3 мільйони виборців, то після найближчих парламентських чи президентських виборів Україна повернеться під політичний контроль РФ", - пояснила Юлія Тимошенко.

За її словами, Петро Порошенко, підписавши Мінські угоди, загнав Україну в глухий кут, замість того, щоб через Будапештський меморандум вийти на повне врегулювання військового конфлікту. Втім, чинна влада також поводиться помилково, особливо в питаннях комунікації з українським суспільством.

"Головне, що в такій ситуації треба робити, - це відверто й щиро розмовляти з громадянами, щоб вони знали, що реально відбувається "за кулісами". Люди не можуть припинити боятися, якщо з ними не розмовляють на такі важливі теми", - переконана лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко також наголосила, що влада має приділити особливу увагу забезпеченню армії та наведенню ладу всередині країни.

"Потрібно об’єднатися та створити Уряд національної єдності - зібрати найкращих фахівців, які зможуть покінчити з фінансово-економічними, соціальними й енергетичними проблемами, та показати, що Україна сильна в усіх проявах. Треба дати армії все, що потрібно - зброю, грошове забезпечення, всю систему підтримки. Не може бути такого, щоб у бюджеті на будівництво доріг виділялося більше коштів, ніж на оборону. Владі потрібно від політики колонізації України перейти до політики розвитку національної держави й побудови сильної економіки. Зараз для нашого народу важливо бути єдиними та налаштованими на те, що ми свою країну зможемо захистити", – резюмувала політик.