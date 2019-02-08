Тимошенко: закон про імпічмент буде внесено до Ради якнайшвидше

Тимошенко наголосила, що президент має бути підконтрольним і підзвітним суспільству

Президент должен быть подконтрольным и подотчетным обществу, именно поэтому закон об импичменте будет одним из первых законопроектов, который нужно внести в парламент после смены власти. Об этом заявила Юлия Тимошенко на встрече с общественностью в Умани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

В то же время она отметила, что в действующей Конституции, к сожалению, процедура импичмента выписана так, что ее никто и никогда не сможет осуществить.

"В Конституции прописали, как сместить президента, но написали маленькую фразу: процедуру импичмента и привлечения к ответственности президента можно реализовать только, если будет принят соответствующий закон об импичменте", – сказала лидер "Батькивщины".

Однако, как отметила Тимошенко, с 1996 года и до сегодня ни у одного президента не было времени принять такой закон: "Его не существует сегодня. Это означает, что не существует импичмента. Конституцию не для вас писали. Она так сделана, что никто ни за что не отвечает. Никто не контролируется. Они сами себя контролируют".

Именно поэтому принятие закона об импичменте, по ее словам, является необходимым, однако недостаточным. Реальный механизм равенства перед законом для всех введет уже новая Конституция Украины. Ее проект разрабатывают лучшие отечественные специалисты, к обсуждению могут присоединиться все граждане, а сама она будет принята на общенациональном референдуме.

Тимошенко выразила уверенность, что в Новой Конституции будут заложены процедуры, которые позволят украинцам отозвать любого чиновника, который нарушает закон или не может справиться с возложенными на него обязанностями, – вплоть до высших должностных лиц. Избиратели смогут отозвать и руководителей государства, и депутатов.

"Мы построим страну, в которой каждый гражданин будет иметь силу голоса и должное уважение", – подытожила лидер "Батькивщины".