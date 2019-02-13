Тимошенко: українці мають самі визначати, як їм жити

Тимошенко зазначила, що новий Основний закон усуне вади нинішньої Конституції

Новая Конституция - это главное условие для построения справедливой и сильной Украины, в ней должны быть четко прописаны новые правила и порядки жизни людей и формирования власти. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с предпринимателями в Ивано-Франковске, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее словам, изменить лица на должностях - недостаточно, нужно полностью изменить всю систему управления государством, систему нашей жизни в интересах обычных украинцев. И это может сделать лишь один документ - Конституция.

Тимошенко отметила, что новый Основной закон устранит недостатки нынешней Конституции. В частности, будет разрушена монополия на политическое управление.

"Вопреки мировому опыту у нас полная монополия на политическое управление и она в руках президента. Он решает, как жить, как делить ресурсы, нет коллегиального управления и люди, которые имеют интеллект, опыт, к сожалению, на маргинесе управления", - пояснила она.

Тимошенко назвала неправильным то, что Украина каждые 5 лет пытается на выборах вытащить счастливый билет, что благодаря политической монополии нация поставлена в зависимость от воли одного лица.

По новой Конституции, украинское общество получит справедливый суд, контроль над всеми ветвями власти. По словам лидера "Батькивщины", контролирующие органы станут независимыми. Кроме того, будет устранено двоевластие между президентом и премьер-министром Украины.

"Мы - страна двух руководителей исполнительной ветви власти - президент и премьер. С практически равными правами влияния на министров и губернаторов", - отметила Тимошенко.

После президентских выборов, убеждена она, первое, что должен сделать новый президент, - принять Новую Конституцию на Всеукраинском референдуме.