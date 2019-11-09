Тимошенко: українців обманом знову намагаються позбавити їхньої землі

Лобісти міжнародних агрокорпорацій не полишають спроб позбавити українців їхнього національного надбання. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Вона заявила, що відкрити шлях до розпродажу сільськогосподарських земель намагатимуться вже у наступний вівторок – "ухваливши похапцем закон, який дозволяє купувати українські чорноземи іноземцям і фірмам із закордонним капіталом".

"Він внесений в зал і буде голосуватися у вівторок. За ним, землю продаватимуть юридичним особам, які на 99% можуть належати іноземним корпораціям. Ніколи наші фермери не стануть рівноправними конкурентами міжнародним корпораціям. Фермери ризикують залишитися без землі, а країна без майбутнього", – заявила лідер "Батьківщини".

Тимошенко нагадала обіцянку Володимира Зеленського ухвалювати кожне важливе рішення лише після вивчення думки людей. Голова партії закликала представників влади дочекатися парламентських слухань щодо земельного питання, призначених на 4-те грудня, і розпочати роботу над організацією загальнонаціонального референдуму з земельного питання.

"Не можна ухвалювати рішення такої ваги за спинами людей і позбавляти українців права обробляти свою землю та заробляти на ній прибуток", – обурилася політик.