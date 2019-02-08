Тимошенко: українцям зараз важко, але ми маємо шанс створити заможну і щасливу країну

Тимошенко назвала мир та безпеку одними з головних пріоритетів свого Нового курсу

Украинцы - сильные и талантливые люди, но нам просто не дают поднять головы, а выборы - это шанс доказать всем, что только граждане должны быть хозяевами нашей страны. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Белой Церкви, где собралось около 10 тысяч граждан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Тимошенко поблагодарила лучших отечественных специалистов, которые много месяцев работали над стратегией изменений - Новым курсом Украины.

"Теперь у нас есть план, который мы начнем выполнять сразу после смены власти. Не теряя ни минуты. С вашей поддержкой", - подчеркнула кандидат в президенты.

Она назвала главные приоритеты своего Нового курса - мир и безопасность, благосостояние населения, развитие образования и науки.

"Какими бы тяжелыми не были испытания, мы имеем шанс изменить государственную политику в интересах обычных украинцев и в конце концов построить богатую и счастливую страну", - заявила Тимошенко.

Тимошенко убеждена: "Если мы будем едиными, мы преодолеем любые трудности - и внешнюю агрессию, и политическое давление, которое осуществляет власть, и бедность, и уныние. Народ вернет себе власть и ресурсы, которые имеет Украина".