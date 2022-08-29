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Тимошенко: українського газу вистачить для нормального проходження опалювального сезону

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Українського газу достатньо, щоб забезпечити Україну природним газом для нормального проходження опалювального сезону, навіть якщо на вулиці буде -20° С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"Сьогодні ми видобуваємо 19-20 мільярдів кубометрів газу. На рік нам потрібно 17 мільярдів, враховуючи, що через війну виробництво частково не працює, а люди - виїхали. Куди чиновники збираються подіти ще 2 мільярди нашого газу і кажуть про дефіцит? Якщо правильно господарювати, то дефіциту не буде. Якщо ефективно підтримати вугільну галузь і покласти на склади хоча б 2,5 мільйона тонн - а у нас є така можливість - ніякого енергетичного дисбалансу не буде", - заявила Тимошенко.

Вона також додала, що собівартість видобутку вітчизняного газу складає приблизно 3 гривні, а в Європу його можна продати за 3 долари за куб. Щоб завадити корупціонерам провести цю оборудку, вона наполягає на тому, щоб уряд і парламент взяли під контроль питання експорту українського газу.

"Чиновники з "Нафтогазу" збираються експортувати наш газ для того, щоб певні приватні компанії заробили гроші на цій різниці, а для українців вони будуть закуповувати газ по 3 долари за кубометр - і це без ПДВ, транспортування тощо. Я вважаю, що зараз мусить на повну потужність запрацювати одноголосно створена спеціальна слідча комісія в парламенті та взяти під контроль кожний грам українського природного газу", - додала Тимошенко.

За її словами, влада має зробити все необхідне, щоб Україна вистояла під час війни взимку, а люди - додатково не страждали.

"Якщо Запорізька АЕС буде виведена остаточно з ладу окупантами, нам треба запастись додатковим вугіллям. Але якщо український газ не буде забиратися на експорт, а буде віддаватися українцям, країна нормально пройде зиму", - переконана політик.

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ТимошенкоОпалювальный сезонГаз