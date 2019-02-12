Тимошенко: Україні потрібен справжній мир, а не його "мінська імітація"

Тимошенко зазначила, що мінські перемовини лише імітують мирний процес і не можуть завершити війну

Настоящий мир - это не только прекращение военных действий, освобождение и возрождение оккупированных российским агрессором районов Донбасса и Крыма, это возвращение вынужденных переселенцев, надежные гарантии безопасности Украины, которыми является сильная армия и присоединение к системе коллективной обороны НАТО. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время веча жителей Збаража (Тернопольская область), сообщает пресс-служба партии.

Тимошенко отметила, что минские переговоры лишь имитируют мирный процесс и не могут завершить войну. Ошибкой она назвала и то, что Крым был выведен за рамки переговоров.

"Это означает, что кто-то хочет забыть о Крыме. Кто-то хочет сделать так, чтобы с течением времени якобы легализовали без документов Крым за страной-оккупантом. За нашей спиной происходит заговор", - отметила политик.

Именно поэтому, подчеркнула Тимошенко, необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму, который предоставил Украине гарантии территориальной целостности наших международно признанных границ.

"Мы вернем Крым в переговорный процесс и никому не дадим забыть, легализовать Крым, как якобы не украинский", - заявила кандидат в президенты.

Тимошенко сделала особый акцент на развитии мощных Вооруженных сил: "В современном мире, где обострилась борьба за ресурсы, нужна сильная армия. Она является условием существования независимого государства".

Тимошенко обратила внимание на то, что армия требует не только лучшего вооружения, но и заботы государства о каждом солдате.

Как отмечается, по инициативе Военного кабинета Юлии Тимошенко уже разработан новый контракт, который будет предусматривать достойную систему оплаты, решение вопроса с жильем, защиту семей военнослужащих, защиту семей, потерявших близких на фронте.

На митингах в Тернопольской области Тимошенко сопровождали военные. В Козовой представитель пограничных войск Юрий Ганджала сказал: «Мы сегодня присутствуем здесь для того, чтобы сказать, что мы поддерживаем Юлию Тимошенко. Вы - наш президент и Верховный главнокомандующий».

В Збараже киборг Василий Кульмин добавил: «Мы - воины. Мы верим, что Юлия Тимошенко станет достойным президентом для святого нашего государства».