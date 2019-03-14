Тимошенко: Україна зберегла суверенітет у 2014 завдяки добровольцям

Фото: засідання Координаційної ради добровольців і волонтерів (ba.org.ua)

Добровольці та волонтери - це духовні лідери нації, зазначила Тимошенко

Добровольці та волонтери – це духовні лідери нації, які захистили країну тоді та здатні зробити реальні зміни сьогодні. Про це Юлія Тимошенко заявила на засіданні Координаційної ради добровольців і волонтерів Національного форуму "Трансформація України" у Києві.

Вона привітала всіх добровольців і волонтерів і подякувала за все, що вони зробили для держави.

За її словами, у тій ситуації, що склалася у 2014 році, "вони стали окремою самодостатньою народною армією, військом непереможних, сильних і незламних".

"Коли треба було за повної відсутності армії боронити Україну, ви закрили країну своїм життям. Коли в України нічого не було, щоб забезпечити армію, ви зробили це краще, ніж будь-яка служба забезпечення держави", – сказала кандидат у президенти.

Тимошенко наголосила: сьогодні з усією відповідальністю можна стверджувати – Україна зберегла свій суверенітет у 2014 році саме завдяки добровольцям.

"Ворог сподівався, що завоювати Україну буде доволі легко. Ворог не врахував головного фактору: українських добровольчих батальйонів. Ви врятували країну. Я схиляю голову перед героями, які поклали свої життя за Україну. Я сподіваюсь на вас. Я дякую вам! Настануть мирні часи в усій Україні – і на Донбасі, і в українському Криму", – підсумувала політик на своїй сторінці у Facebook.