Тимошенко: Україна буде в НАТО та ЄС

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

"Батьківщина" одностайно проголосувала за зміни до Конституції

"Батьківщина" одностайно проголосувала за зміни до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"У сучасному конкурентному світі, де тільки починається напружена боротьба за ресурси, Україна не може залишитися самотньою, відстати від мейнстріму руху людства. Саме тому наша мета – членство в ЄС. І водночас ми маємо усвідомлювати, що коли проти нас ведуть війну, так само у військовому плані ми не можемо бути самотніми. Ми мусимо бути частиною НАТО", – заявила Юлія Тимошенко з трибуни Верховної ради.

Лідер "Батьківщини" підкреслила, що про стратегічний курс України в НАТО вона говорила ще тоді, коли починала політичну кар’єру. І її політична команда підтримувала і підтримуватиме цю стратегію.

"Я була першим прем’єр-міністром, яка подала заявку щодо отримання ПДЧ щодо членства у НАТО", – нагадала вона.

Водночас, лідер "Батьківщини" підкреслила тим, що це питання порушується лише за 50 днів до виборів. "П’ять років – часу на це не було? Абсолютно корумпована влада, яка займається мародерством, зокрема на нашій армії, яка заробляє на війні, намагається сьогодні використати ці святі речі – членство України в ЄС та НАТО. Щоб, як ширмою, прикрити те, що вони реально роблять", – зазначила Тимошенко.

Вона зауважила, що стандарти ЄС і НАТО передбачають верховенство права та чесні вибори. Натомість, за словами Тимошенко, чинний президент і найближче його оточення "підкуповують країну, щоб сфальшувати вибори".

"Треба або реально слідувати цим цінностям і вести країну в ЄС та НАТО, перебудовуючи насамперед все наше життя, або не використовувати такі речі під час нечесною президентської кампанії", – сказала політик.

Тимошенко переконана, "Україна буде в НАТО та ЄС і наступний президент це зробить".