Тимошенко: мета Нового курсу - якісна та доступна медицина

Тимошенко назвала ключові елементи охорони здоров’я

Увеличение бюджета медицинской отрасли, внедрение медстрахования и специальных программ по отдельным заболеваниях – это ключевые структурные элементы концепции системы здравоохранения. Об этом заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко во время Национального медицинского форума «Качественная и доступная медицина», который состоялся в Киеве.

По словам лидера «Батькивщины», уже сейчас надо начать разрабатывать фундаментальные документы, в частности законопроект о национальной стратегии здравоохранения, который бы предусмотрел комплекс изменений в важнейшей отрасли нашей жизни.

Обсуждая концепцию системы здравоохранения вместе с участниками форума, она назвала ключевые ее структурные элементы.

Так, нужно существенно увеличить расходы из бюджета на здравоохранение.

«Невозможно, когда в развитых странах примерно 10-12% ВВП – государство финансирует, а у нас – 3%. Это означает, что в бюджетной политике здравоохранение на последнем месте», – отметила председатель партии.

По ее убеждению, расходы из бюджета должны быть не ниже, чем 6% ВВП.

Также нужно ввести медицинское страхование. И для пенсионеров, нетрудоспособных, несовершеннолетних оно должно быть полноценным: в страховку должны включаться все составляющие.

Третья составляющая концепция – специальные программы из бюджета по отдельным заболеваниях: для больных туберкулезом, диабетиков, онкобольных.

Построение такой модели, поможет как минимум в три раза увеличить бюджет, который пойдет на охрану здоровья.

Также важным будет реформирование и соответствующее оснащение ФАП и достаточное финансирование первичного звена (выходить на 1000-1200 грн на одного пациента базового тарифа).

«Я гарантирую, что для проведения системных изменений у нас хватит политической воли. Все будет хорошо», – подытожила Тимошенко.

Сопредседатель коалиции «Остановим туберкулез вместе» Игорь Горбасенко подтвердил наличие у лидера «Батькивщины» этой политической воли, которая будет направлена не на бюджетное сокращение финансирования отрасли, а именно на здоровье людей.