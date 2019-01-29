У Тимошенко вимагають терміново вирішити проблему штучно завищених рахунків за газ

"Батьківщина" звернулась до президента, уряду та НКРЕКП

Партия "Батькивщина" требует от органов государственной власти срочно урегулировать проблему искусственно завышенных счетов за газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии в адрес президента Украины, правительства, Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Платежки, которые украинцы получили в январе, вызвали у людей возмущение. Партия и ее лидер Юлия Тимошенко еженедельно получают тысячи сообщений отчаяния. В них люди сообщают, что общая сумма коммунальных платежей по новым тарифам, установленным властями, превышает их доход. Они спрашивают, как им жить дальше, и ни одна государственная институция не может дать объяснения, откуда и почему взялись безумные начисления", – сообщили в "Батькивщине".

В партии объяснили, что необоснованно завышенные счета за газ люди получили по трем причинам.

"Первая – это плановое повышение цены на газ для потребителей, которое было введено решением президента Петра Порошенко через подконтрольное ему правительство.

Вторая причина – полная профессиональная беспомощность и безответственность правительства и НКРЭКУ (находится в подчинении президента) в вопросе норм потребления газа для потребителей без счетчиков. Власть не смогла защитить в суде свои же решения об адекватных нормах. В результате этого было возвращено в три раза выше нормы потребления от 1996 года. При этом в отдельных регионах на основании этих проигранных судов людям выставляют несуществующие "долги" за предыдущие три года. На фоне повышения цены на газ на 23 процента это вчетверо увеличило счета для миллионов семей украинцев.

Третья причина – массовое применение облгазами так называемых "морозных" коэффициентов – архаичной нормы приказа Министерства энергетики от 2003-го года, который предусматривал увеличение начислений за газ в зависимости от температуры воздуха. Правительство не отменило эту норму, а НКРЭКУ как государственный регулятор не заставила облгазы отказаться от этой практики. Хотя эта норма должна действовать исключительно для небытовых потребителей", - отметили авторы заявления

Эти три причины искусственно завышенных счетов за газ дополняются еще одной глобальной проблемой: несмотря на нормы закона, 3 миллиона домохозяйств до сих пор не оборудованы счетчиками газа. Правительство не разработало порядок исполнения такого закона, а НКРЭКУ не заложило расходы на счетчики в тариф.

"Все это называется простыми словами: хаос в государственном управлении, безответственность руководящих органов и полное пренебрежение интересами людей со стороны высшей власти. Уважаемые украинцы, ваши несправедливые платежки за газ, ваши искусственные долги, ваши доходы, меньше коммунальных счетов, ваши неполученные субсидии – это и есть настоящие "достижения" действующей власти. Делайте выводы", – заявили в "Батькивщине".

В партии напомнили, что команда ведущих специалистов, собранных Юлией Тимошенко, разработала механизм, который позволит снизить цену на газ для населения вдвое за счет дешевого газа собственной добычи. Это потянет за собой и уменьшение тарифов на отопление и горячую воду.

"Юлия Тимошенко взяла на себя публичное обязательство снизить цену на газ вдвое сразу после прихода к власти, и она это сделает. А к выборам мы жестко требуем от орагнов государственной власти применить предоставленные им полномочия и урегулировать проблему искусственно завышенных платежей", – заявили в "Батькивщине".