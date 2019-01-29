У Тимошенко вимагають припинити нараховувати українцям штучні борги за газ

Понад 3 мільйони домогосподарств отримали втричі збільшені рахунки за споживання газу

Более 3 миллионов домохозяйств, в которых нет счетчиков, получили втрое увеличенные счета за потребление газа. Об этом в прямом эфире на телеканале ZIK сказал народный депутат фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"По вине правительства и НКРЭКУ сегодня имеем полный коллапс в системе управления и регулирования энергетическим сектором Украины. Более 3 миллионов домохозяйств получили втрое увеличенные счета за потребление газа, ведь при отсутствии счетчиков, его потребление рассчитывают по завышенным нормативам, да еще и по повышенной цене!", – заявил он.

Политик отметил: по закону, для того чтобы появились счетчики, их нужно было заложить в тариф облгазам.

Ивченко отметил, что облгазы не просто выставили счета по новым нормам, а насчитали задолженность за 3 года всем домохозяйствам, которые не имеют счетчиков.

"Новые платежки вызвали возмущение людей, а ЖЭКи, как и другие государственные институты, не дают никаких объяснений, что привело к задолженности за потребление газа. Такое впечатление, что деньги всеми возможными и невозможными средствами вытаскивают из карманов украинцев, чтобы один кандидат в президенты перед выборами под видом монетизации субсидий раздал избирателям взятки", – сказал парламентарий.

Команда Тимошенко требует от правительства и от НКРЭКУ срочно, в течение 3 дней решить проблемные вопросы и привести нормы потребления природного газа к обоснованным, а также не допустить начисления для населения дополнительных долгов за природный газ.