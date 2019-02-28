Тимошенко вимагає повернути відповідальність за незаконне збагачення

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зареєструвала відповідний проект закону

Лідер "Батьківщини", кандидат у президенти Юлія Тимошенко зареєструвала проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, що повертають відповідальність за незаконне збагачення чиновників (№10103). Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Батьківщини".

Як відомо, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 ККУ.

На думку Тимошенко, це фактично відкриває чиновникам можливості для зловживань та вчинення кримінальних корупційних правопорушень.

Вона нагадала, що за інформацією НАБУ, «детективи розслідують факти незаконного збагачення на суму понад півмільярда гривень в межах 65 кримінальних проваджень, а серед підозрюваних осіб — судді, прокурори, народні депутати, колишні та чинні керівники органів державної влади».

«Тож Рішення КС означає, що всі кримінальні провадження в частині, що стосується незаконного збагачення цих осіб, будуть закриті. Так само як і справи, які вже слухаються в суді. Це фактично відкриває посадовцям можливості для зловживань та вчинення кримінальних корупційних правопорушень», – сказала Тимошенко.

Ухвалення проекту закону, на думку Тимошенко, має виправити ситуацію: доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 368-5 та встановити кримінальну відповідальність посадової особи за набуття у власність активів у незаконний спосіб.