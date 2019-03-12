Тимошенко вимагає розслідувати причетність правоохоронців до корупційних оборудок

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко закликала Раду негайно створити тимчасову слідчу комісію

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає детально розслідувати нові факти корупції найвищого керівництва держави та силових структур на війні, які напередодні були оприлюднені ЗМІ. Про це вона заявила з трибуни Верховної ради.

"Із розслідування журналістів стали відомі додаткові дані про те, що керівництво ГПУ і СБУ були повністю втягнуті у махінації, їм платили хабарі і відкати. І два силові органи – СБУ і ГПУ – були в долі і у справі. Це – шокова інформація. І сьогодні вона замовчується Верховною радою України", – сказала вона.

За словами Тимошенко, парламент має негайно створити тимчасову слідчу комісію, яка встановить усіх причетних до "відкатів і відмивання "чорних" грошей бюджету оборонної галузі – на торгівлі на війні, на крові".

"Багатомільйонні оборудки з постачання неякісних і непридатних для використання запасних частин із країни-агресора контрабандою за завищеними цінами – і це все продавалось нашій армії у 2-4 рази вище, ніж вартість нових деталей. А потім через завод "Ленінська кузня", що належить Порошенку, гроші відмивались і розподілялись між корупційним оточенням президента", – зауважила голова партії.

"Податкова, Нацполіція, СБУ, прокуратура, НАБУ… Усі вони починали, але ховали або спускали розслідування на гальмах. А якщо покопатися в реєстрі судових рішень, то стає зрозумілим інше – ці розслідування "скисали" не безкоштовно", – йдеться в розслідуванні.