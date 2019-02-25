Тимошенко вимагає звіту силовиків щодо "фальсифікації виборів Порошенком"

Тимошенко наголосила, що "Батьківщина" ніколи не опускалася до підкупу

Силовики должны отчитаться о "фальсификации выборов Порошенко". Об этом Юлия Тимошенко заявила во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента.

"Мы всегда боролись против мафии и это была наша принципиальная позиция. Сегодня во главе этой коррумпированной мафии стоит Порошенко. Он не президент, он – олигарх, который получил страну на разграбление", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

По ее словам, "контролируемая кумом действующего президента Генпрокуратура и карманная СБУ сегодня пытаются прикрыть фальсификации Порошенко лживыми обвинениями в адрес "Батькивщины".

"Вся страна – каждый человек в стране знает, кто покупает голоса. Это Петр Порошенко – действующий президент. Унижая демократию, нашу европейскую интеграцию, жертвы, принесенные на фронте и на Майдане Достоинства, Порошенко сегодня массово скупает голоса. Конец этому будет положен и вам ничего не поможет", – пообещала Тимошенко.

Председатель партии отметила, что, объехав с большими предвыборным турне чуть ли не всю страну, может с уверенностью утверждать – "никто не собирается голосовать за действующего президента". Именно поэтому Банковая сейчас организует масштабный подкуп, считает политик.

"Сначала довели страну до крайней степени обнищания, а теперь раздают им эту нищенскую 1000 гривен и требуют голос за Порошенко. Это что – интеграция в ЕС и НАТО? Это просто страну топчут. И все люди знают, что раздается тысяча и называют ее "Петрова тысяча". Что вы делаете со страной?", - сказала нардеп.

Тимошенко призвала министра внутренних дел и силовиков отчитаться о ходе расследования дел, касающихся подкупа избирателей нынешним президентом. Лидер "Батькивщины" убеждена, что Порошенко точно знает, кому проиграет выборы, и ждать этого осталось уже недолго, заявила Тимошенко.

"Никакие фальсификации Порошенко не помогут, вся фальшивая социология, которой они сейчас манипулируют, чтобы легализовать фальсификации. Порошенко уйдет из власти. Во второй тур он не пройдет и страна станет наконец-европейской демократической и сильной", – резюмировала лидер "Батькивщины".