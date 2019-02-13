Тимошенко: середню зарплату українців треба підвищити до 1 тис. доларів

Тимошенко впевнена, що нова влада має збільшити рівень доходів громадян

Новая власть должна увеличить уровень доходов граждан до уровня соседней Польши, примерно до 1000 долларов средней зарплаты. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Надворной Ивано-Франковской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что повышение уровня жизни украинцев это не популизм, а "благополучие нашей экономики".

"Если доходы будут ниже средних по Европе, у нас через 5 лет не будет ни народа, ни экономики", - сказала она.

Кандидат в президенты отметила, что именно украинские семьи – крупнейший инвестор в развитие экономики. А если украинские предприниматели будут производить продукты, услуги, одежду, а у людей не будет денег покупать их, не будет спроса на предложение, такая экономика не сможет жить, заверила она.

Новый курс, по словам Тимошенко, предусматривает конкретные шаги для достижения этой цели.

Если на рыночных основах укреплять гривну, убеждена Тимошенко, то постепенно в гривневом исчислении поднимать уровень жизни людей и за 5 лет в валютном исчислении поднимем наш ВВП, который, как и уровень доходов, за последние 5 лет упал в 1,6 раза.