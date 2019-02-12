Тимошенко: ми створимо всі умови, щоб українці жили та працювали на Батьківщині

Сьогодні світ визначив головною цінністю інтелект людини, впевнена Тимошенко

Новая власть создаст все необходимые условия, чтобы каждый украинец имел возможность жить и работать на своей родной земле. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время веча жителей пгт Козова в Тернопольской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Лидер "Батькивщины" объяснила, что сегодня мир определил главной ценностью интеллект человека.

Именно поэтому, "если мы хотим быть успешной нацией, нам нужно на нашей земле сделать все условия для того, чтобы наша молодежь, ученые, предприниматели – народ – жили здесь, дома", отметила она.

Как отметила Тимошенко, для того чтобы люди не ехали за границу в поисках лучшей жизни, недостаточно только поднять зарплаты. Это должен быть комплексный подход, убеждена она.

Надо создать всю "ауру жизни человека", подчеркивает председатель партии.

Так, нужно обеспечить людей правом и возможностью заниматься предпринимательством: внедрить систему микрокредитования: "Каждый банк под готовый бизнес-проект будет давать финансовые ресурсы без залога и под 3% годовых. Мы запустим эту модель".

В области здравоохранения – ввести медицинское страхование, когда за работника страховой взнос будет платить работодатель, а за пенсионеров, детей и неработающих – государство. Каждый сможет получить качественное и достойное лечение.

Кроме того, по ее словам, изменения коснутся и образования: вырастут зарплаты работникам учебных заведений, а высшее образование станет бесплатным. Молодые семьи, отмечает Тимошенко, получат действительно доступное жилье, без первого взноса, под 3-4% годовых и со сроком возврата кредита от 15 и более лет: "Доступное жилье – это правильная система ипотечного кредитования".

Увеличить пенсии поможет персонифицированная система. С первого дня работы для каждого человека в государственном банке открывается отдельный счет, на который будут поступать пенсионные взносы. Граждане будут получать начисления депозитных процентов на эти взносы всю жизнь, и когда человек выйдет на пенсию, она будет знать, сколько средств на счете, и сможет распоряжаться этими деньгами, объяснила лидер партии.

Не обошел вниманием кандидат в президенты и рост доходов людей, ведь они являются предпосылкой экономического подъема. Именно народ, который что-то покупает, является главным инвестором страны, отметила она.

"Украина вернется в глобальное пространство как конкурент за своих людей. И нас не будут разбирать по миру", – подытожила Тимошенко.