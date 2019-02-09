Тимошенко зібрала на мітингу у Києві понад 10 тисяч людей

У мітингу на Контрактовій площі взяли участь понад 10 тисяч людей

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко в субботу, 9 февраля, провела в Киеве на Контрактовой площади масштабную встречу с киевлянами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

На митинге лидер "Батькивщины" назвала 2019-й год определяющим и призвала украинцев к единству ради будущего.

"Сегодня страна в таком состоянии, что вопрос стоит очень четко: либо мы в корне меняем все условия нашей жизни, всю систему власти, которая прогнила до предела, либо мы наводим порядок в своем государстве, спасаем страну от войны и бедности, либо будет поставлено под очень большую угрозу существование украинской нации", – заявила Тимошенко.

Председатель партии попросила сограждан сплотиться ради недопущения фальсификаций.

"Каждый подкуп должен стать публичным. Ловите их, фотографируйте, предъявляйте. И пусть они знают, что земля горит под ногами. И скажите людям, что они не тысячу берут, а сами у себя, у своих детей воруют будущее", – заявила кандидат, заверив, что ее команда имеет достаньмо сил, чтобы защитить выбор каждого украинца.

Говоря о защите государства, Тимошенко отметила, что женщина-главнокомандующий будет эффективнее для страны, чем мужчина-коррупционер. Как минимум, она заявила, что лично никогда бы не назначила кума Путина Виктора Медведчука официальным переговорщиком от Украины.

"Женщина-главнокомандующий не будет брать откаты с торговли оружием за пределы Украины. Не будет поставлять на армию с откатами со своих предприятий оружие и технику, которая непригодна для использования. Женщина-главнокомандующий никогда не создаст такие условия для армии, когда в конце года 30 тысяч кадровых военных не захотели пролонгировать контракт и ушли из армии, потому что условия, которые создали для наших воинов, невозможны", – заверила лидер "Батькивщины".

Вопросы обеспечения победного мира на условиях Украины, по словам Тимошенко, должны стать приоритетной задачей новой власти.

Тимошенко заявила, что ее команда, которая "единственная имеет план коренных преобразований во всех без исключения сферах жизни – Новый курс Украины – планирует начать его воплощение уже следующего после победы дня".

"Эпоха стагнации, разрушения и беспорядка должна закончиться, а начаться эпоха становления, процветания, побед, мира, экономического роста и счастья наших людей. И я в это верю!, – подчеркнула лидер партии.

Встреча в Киеве состоялась в рамках всеукраинского тура Тимошенко. Политик уже побывала на Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.

На следующей неделе Тимошенко отправляется на Западную Украину.