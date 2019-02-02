Тимошенко: ми знизимо ціну на газ і впровадимо мораторій на зростання тарифів

Тимошенко назвала 5 кроків, потрібних для зниження ціни на газ

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что у нового президента будут реальные возможности для того, чтобы снизить цену на газ вдвое и ввести мораторий на рост тарифов. Об этом она сказала в прямом эфире телеканала "Украина", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Тимошенко убеждена, что снизить цену на газ не только возможно, но и необходимо. И для этого нужно 5 шагов. По ее словам, в первую очередь новый президент может воспользоваться правом вето на постановления правительства, устанавливающие цену на газ. Второй шаг - может уволить своим указом от занимаемой должности руководителя структуры, которая устанавливает тарифы, НКРЭКУ: "Назначает руководителя президент и отвечает за тарифную ситуацию - президент".

Третий шаг, по словам Тимошенко, - направить украинский газ, как это было в 2014 году, на нужды населения и бюджетной сферы. Следующий шаг новой власти - пересчет цены на газ, ведь с транспортировкой, с добычей, с 30% прибылью она должна стоить 3,55 грн, а не 8,55 грн, как сегодня выставляют людям.

Тимошенко добавила, что после выборов также будет введен мораторий на рост цен на жилищно-коммунальные услуги, как это сделали Румыния и Польша.

Кроме того, Тимошенко отметила, что все чиновники действующей власти, которые незаконно обирали украинцев через тарифы, понесут ответственность: "Каждый, кто взял хоть копейку у людей через тарифы на газ, а потом переписал на свои оффшорные счета будет привлечен к уголовной ответственности".

Тимошенко обратила внимание людей на то, что если в Украине не появится новый президент, действующая власть будет внедрять программу дальнейшего повышения тарифов: с мая на 15%, а в конце года - еще на 25%.

Как отмечается, проект постановления об отмене решения правительства о повышении цены на природный газ и введение моратория на его подорожание подписали лидеры шести фракций, кроме БПП. Документ (№9265) зарегистрирован в Верховной раде.