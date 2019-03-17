Тимошенко: я зможу підписати нову програму з МВФ, що враховуватиме зниження цін на газ

Фото: Юлія Тимошeнко （прeс-служба）

Тимошeнко обіцяє знижeння ціни на газ

Новий президент зможе підписати з МВФ нову програму фінансування, яка не передбачатиме захмарних тарифів. У цьому запевнила Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи питання про угоду України з Фондом, яка вимагає підняти ціну на газ до ринкової，повідомляє прeс-служба “Батьківщини”.

"Я працювала з МВФ, будучи прем’єр-міністром, не один раз. І я переконана, що ми працюватимемо гармонійно, нормально і на благо України. Я зможу з ними підписати нову програму, яка не передбачає якихось речей, пов’язаних з нелогічним встановленням тарифів", - заявила вона.

Голова партії нагадала також, що нещодавно Окружний адміністративний суд м. Києва визнав, що ціна на газ встановлена необґрунтовано і незаконно. Команда Юлії Тимошенко два роки судилася з владою, щоб довести це.

"Суд визнав, що тарифи встановлені незаконно, несправедливо і вони завищені. У мене є рішення суду і МВФ не зможе проти нього йти", - переконана політик.

Лідер "Батьківщини" вкотре наголосила, що ціна на газ після виборів буде знижена вдвічі, а український газ буде спрямовано на потреби населення та бюджетної галузі.