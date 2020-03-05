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Тимошенко: зміною уряду - президент відволікає увагу від своїх провалів

Новини » Політика     05.03.2020 - 16:31
Тимошенко: зміною уряду - президент відволікає увагу від своїх провалів
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко додала, що "Батьківщина" не голосує за кадрові зміни в уряді

Відставкою Кабінету міністрів України президент Володимир Зеленський намагається перекласти відповідальність за власні помилки та провали на інших і відволікти увагу від катастрофічного стану справ в усіх сферах життя країни. Про це заявила голова партії "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час брифінгу в парламенті, передає РБК-Україна.

"Президент у своїй промові на вчорашньому позачерговому засіданні був найбільшим опозиціонером уряду, коли намагався перекласти відповідальність на інших. Це нечесно, непорядно. Президент не може так ницо себе поводити. Якщо дев‘ять місяців його правління в країні виявилися провальними, він мав вийти та вибачитися перед українським суспільством, взяти на себе відповідальність, визнати помилки та спробувати ці помилки виправити", - заявила Тимошенко.

Тимошенко додала, що "Батьківщина" не голосує за кадрові зміни в уряді, адже президент чітко дав зрозуміти, що зміни курсу розвитку країни не буде.

"Ми не будемо голосувати ні за відставку силовиків, ні за призначення нових, тому що це персональна відповідальність президента. І він сам має звітувати перед суспільством про роботу та досягнення за дев’ять місяців. А найпоказовішою оцінкою його діяльності є останні соціологічні опитування групи "Рейтинг", згідно з яким 75% людей назвали курс президента помилковим", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Верховна рада збереться на позачергове засідання, на якому може висловити недовіру Руслану Рябошапці. Засідання розпочнеться о 18:30 і триватиме близько двох годин.

Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що сьогодні парламент не буде призначати нового генерального прокурора.

За даними джерел РБК-Україна, на цю посаду розглядаються нардеп
Сергій Іонушас і т.в.о. голови ДБР Ірина Венедиктова.

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Новини України Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів УкраїниотставкаТимошенко
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