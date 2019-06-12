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Тимошенко розповіла про зустріч із Зеленським

Новини » Політика    12.06.2019 - 20:48
Тимошенко розповіла про зустріч із Зеленським
Фото: Юлія Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко та Зеленський сьогодні провели зустріч

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що вони з президентом України Володимиром Зеленським однодумці у питаннях дострокових парламентських виборів та реальних змін, на які так чекають українці. Про це Тимошенко розповіла у прямому ефірі на телеканалі "112 Україна", коментуючи свою сьогоднішню зустріч із Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

За її словами, головними темами розмови з главою держави стали - як не допустити руйнації дострокових виборів і не втратити жодного дня заради справжніх перетворень і результатів для людей, які можна досягти вже зараз.

"Щодо виборів і перетворень в економіці та соціальній сфері - ми однодумці. Наша команда разом робитиме все можливе, щоб наступні 5 років для України стали успішними і щоб кожна людина відчула зміни якнайшвидше. Щоб не звіти були красивими, а життя людей", - зазначила вона.

Глава держави та лідер фракції обговорили напрямки змін, які зараз треба робити в країні, додала Юлія Тимошенко.

"Наша команда вважає, що вікно можливостей відкрито. Цей шанс для країни категорично не можна втратити", - наголосила політик.

Окрім того, голова партії запропонувала, щоб "Батьківщина", "Слуга народу" та "Голос" об’єдналися для боротьби з "монстрами корупції" режиму Порошенка, які хочуть потрапити до парламенту за мажоритарними округами.

Тимошенко також зауважила: не можна допустити, щоб Конституційний суд зруйнував дострокові парламентські вибори.

"Це означатиме, що стара більшість в парламенті переможе зміни, на які люди очікують. Рішення про перенесення буде незаконним, корупційно або політично вмотивованим", - підсумувала вона.

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