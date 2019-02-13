Тимошенко розповіла, як забезпечити молодь житлом та роботою

Тимошенко виступає за зміни в системі іпотечного кредитування

Изменения в системе ипотечного кредитования должны обеспечить молодым семьям возможность приобрести собственное жилье. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время общения с молодежью в одном из новых жилых кварталов Ивано-Франковска, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

По словам Тимошенко, закон об ипотеке предусматривает отсутствие первого взноса при покупке жилья, ведь он является непосильным для многих семей.

Также нужно ввести долгосрочные кредиты, чтобы, как в развитых странах, семья могла вернуть кредит за 15 и более лет. При таких условиях, люди смогут спокойно возвращать кредит, он не будет разрушать бюджет семей, считает Тимошенко.

"У нас на возврат кредита дают 3-5 лет. Даже тем семьям, которые имеют работу, сложно за этот срок все вернуть", - пояснила лидер "Батькивщины".

Кроме того, Тимошенко убеждена, нужно изменить кредитную политику Национального банка. Это позволит удешевить кредиты: с нынешних 20% годовых до 3-4%, как у западных соседей.

"Если такая система будет внедрена, молодые семьи смогут себе купить жилье", - подытожила лидер "Батькивщины".